Finlandiya Rallisi: Solberg ralliye veda etti, Tanak lider!

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Hyundai sürücüsü Oliver Solberg, rallinin ilk orman etabının ilk virajında hata yaptı ve ağır bir kaza geçirdi.

Solberg 11.75 km'lik etabın daha henüz başında virajı genişten döndü ve arka tekerlekleri kaptırdı. Bunun sonucunda da taklalar atarak aşağı düştü. Hayal kırıklığına uğrayan Solberg ve yardımcı pilot Elliott Edomondson, kazadan yara almadan kurtulurken, i20 N önemli oranda hasar gördü.

Hyundai'nin Solberg'in ralliye bir noktada tekrar katılabilmesi adına aracı yeniden toparlayıp toparlayamayacağı henüz belli değil.

Solberg'in kaza yaptığı rallide, takım arkadaşı Ott Tanak'ın liderliği var. Estonyalı sürücü, perşembe günkü ilk etabın ardından genel klasmanda liderdi ancak ikinci etapla liderliğe oturdu ve üçüncü etabın ardından 5 saniye farkla ilk sırada yer alıyor.

Hyundai sürücüsünün ardında, kendi ülkesinde yarışan ve rallinin favorileri arasında görülen Esapekka Lappi var.

Elfyn Evans, sabahki etapların ardından 9.2 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, onu da 0.4 saniye geriden M-Sport Ford sürücüsü Craig Breen takip ediyor.

Bu yıla damgasını vuran şampiyona lideri Kalle Rovanpera, ilk etapların ardından 10.8 saniye geride beşinci sırada yer alıyor.

Takamoto Katsuta altıncı, Pierre Louis Loubet ise yedinci sırada.

Perşembe gününün lideri Thierry Neuville, araç içerisinde rahat hissetmediği cuma günkü ilk etapların ardından 21.6 saniye geride sekizinci sıraya geriledi.

M-Sport Ford için zorlu geçen sezon, Finlandiya Rallisi'nde de devam ediyor. Gus Greensmith, cuma günkü ilk etapların ardından 10. sırada yer alırken, Adrien Fourmaux bir kayaya çarptı ve durmak zorunda kaldı.

Finlandiya Rallisi - Üçüncü etabın ardından klasman: