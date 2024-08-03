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WRC Finlandiya Rallisi

Finlandiya Rallisi: Rovanpera farkı iyice açtı, Evans mekanik sorun yaşadı

Kalle Rovanpera, cumartesi günkü etapları domine etmesinin ardından Finlandiya Rallisi'ni açık farkla lider götürüyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Cumartesi gününe sekiz saniyelik farkla lider giren Kalle Rovanpera, sabah yapılan üç etapta sergilediği güçlü performansın ardından genel klasmanda farkı iyice açtı.

Normalde fark daha yaz olabilirdi ancak Elfyn Evans yaşadığı mekanik arıza nedeniyle epey vakit kaybetti.

Bunun üzerine ikincilik Sebastien Ogier'e geçerken, lider Rovanpera ile ikinci sıradaki Ogier arasında artık 21.9 saniye var.

Üçüncülük Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in elinde bulunuyor; Belçikalı sürücü, Ogier'in 36.4 saniye ardında kalmış durumda.

Dördüncülük M-Sport Ford ile yarışan ve Neuville'in 28.1 saniye gerisinde yer alan Adrien Fourmaux'nun elinde.

Bu hafta sonu GR Yaris Rally1 Hybrid ile yarışan Sami Pajari beşinci sırada yer alırken,WRC2'de liderlik Oliver Solberg'in elinde.

Evans ise mekanik arıza sonrası, WRC2 GR Yaris ile yarışan Jari Matti Latvala'nın ardında sekizinci sırada yer alıyor.

Junior WRC'de yarışan Castrol Ford Team Türkiye sürücüsü Ali Türkkan, kendi klasmanında 23.6 saniye geride üçüncü sırada yer alırken, Kerem Kazaz WRC3 klasmanında sekizinci.

Uğur Soylu ise Master Cup klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Grégoire Munster, Louis Louka, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

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