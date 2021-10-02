Finlandiya Rallisi: Katsuta 8. etapta kaza yaptı

Rallinin ilk etabını kazanan Japon sürücü, 8. etabın bitimine sadece 400 metre kala kaza yaptı.

Yeni bir co-pilot ile çalışan Katsuta, bir atlama bölgesinin ardından dışarı açıldı ve aracının sağ arka tarafını ağaca çarptı. Bunun sonucunda da araç, yolun karşısındaki çalılara savruldu.

Kaza sonrasında ikilinin durumu iyiydi ancak etaba devam edemediler.

Katsuta, cuma günkü 2. etapta attığı yüksek hızlı spine rağmen güne 8. sırada başlamıştı. Bu olayın ardından yola devam edebilmişlerdi.

Toyota, Katsuta’nın pazar günü ‘yeniden başlama kuralları’ kapsamında ralliye devam etmesini umuyor.

Katsuta, cumartesi sabahı sorun yaşayan tek sürücü değildi. WRC2 sürücüsü Oliver Solberg de 7. etapta takla attı.

WRC2 sınıfında güne 4. sıradan başlayan bu ikili de kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu kazaların yanı sıra, Toyota sürücüsü Elfyn Evans cumartesi sabahının ilk iki etabını kazanarak üçüncülükten liderliğe yükselmeyi başardı.

Hyundai’den Craig Breen’in 6.1 saniye arkasında güne başlayan Evans, şu anda rakibinin 0.9 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Takımlar, rallinin en uzun günü olan Cumartesi günü toplamda 9 etapta mücadele verecek.