Finlandiya Rallisi: İlk etabın lideri Neuville, Hyundai 1-2

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Jyvaskyla şehrinde gerçekleştirilen oldukça zorlu ve teknik 3.48 km'lik etapta Neuville, 2 dakika 41.7 sn'lik derecesiyle takım arkadaşı Ott Tanak'ın 1.2 sn önünde en hızlı isim olmayı başardı. Hyundai böylece açılış etabında ilk iki sırada yer aldı.

Toyota sürücüleri içerisinde ilk etapta en yukarıda yer alan isim Takamoto Katsuta oldu. Japon sürücü, lider Neuville'in 2.6 sn gerisinde kaldı.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Şampiyona lideri yerel kahraman Kalle Rovanpera, büyük coşkuyla karşılandı. Rovanpera, ilk etabı liderin 2.7 sn arkasında tamamladı.

M-Sport Ford ile WRC'ye giriş yapan Jari Huttunen, Neuville'in sadece 3.2 sn gerisinde 5. olarak etkileyici bir performans sergiledi ve Ford Puma sürücüleri içerisinde zirvede yer aldı.

Geçen senenin galibi Toyota sürücüsü Elfyn Evans 6. olurken onu takım arkadaşı Esapekka Lappi takip etti. İlk 10'u tamamlayan isimler Pierre-Louis Loubet, Oliver Solberg ve Adrien Fourmaux oldular.

Bir balyaya vuran Craig Breen ilk etabı 11. sırada tamamlarken WRC sürücüleri içerisinde en yavaş kalan isim 12. sıradaki Gus Greensmith oldu.

Finlandiya Rallisi'ndeki heyecan verici mücadele, Cuma günü gerçekleştirilecek 9 etapla devam edecek.