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WRC / Finlandiya Rallisi Etap raporu

Finlandiya Rallisi: İlk etabın lideri Neuville, Hyundai 1-2

2022 Finlandiya Rallisi'nin ilk etabında Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ilk sırada yer alırken, Hyundai Toyota WRC ekibinin kendi evinde ilk 2 sırada yer alarak sürpriz yaptı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Finlandiya Rallisi: İlk etabın lideri Neuville, Hyundai 1-2
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Jyvaskyla şehrinde gerçekleştirilen oldukça zorlu ve teknik 3.48 km'lik etapta Neuville, 2 dakika 41.7 sn'lik derecesiyle takım arkadaşı Ott Tanak'ın 1.2 sn önünde en hızlı isim olmayı başardı. Hyundai böylece açılış etabında ilk iki sırada yer aldı.

Toyota sürücüleri içerisinde ilk etapta en yukarıda yer alan isim Takamoto Katsuta oldu. Japon sürücü, lider Neuville'in 2.6 sn gerisinde kaldı.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Şampiyona lideri yerel kahraman Kalle Rovanpera, büyük coşkuyla karşılandı. Rovanpera, ilk etabı liderin 2.7 sn arkasında tamamladı.

M-Sport Ford ile WRC'ye giriş yapan Jari Huttunen, Neuville'in sadece 3.2 sn gerisinde 5. olarak etkileyici bir performans sergiledi ve Ford Puma sürücüleri içerisinde zirvede yer aldı.

Geçen senenin galibi Toyota sürücüsü Elfyn Evans 6. olurken onu takım arkadaşı Esapekka Lappi takip etti. İlk 10'u tamamlayan isimler Pierre-Louis Loubet, Oliver Solberg ve Adrien Fourmaux oldular. 

Bir balyaya vuran Craig Breen ilk etabı 11. sırada tamamlarken WRC sürücüleri içerisinde en yavaş kalan isim 12. sıradaki Gus Greensmith oldu.

Finlandiya Rallisi'ndeki heyecan verici mücadele, Cuma günü gerçekleştirilecek 9 etapla devam edecek.

Sıra Pilot / Co-pilot Zaman Fark Ara
1 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		2'41.7    
2 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		2'42.9 1.2 1.2
3 Japan Takamoto Katsuta
Aaron Johnston 		2'44.3 2.6 1.4
4 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		2'44.4 2.7 0.1
5 Finland Jari Huttunen
Mikko Lukka 		2'44.9 3.2 0.5
6 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		2'44.9 3.2 0.0
7 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		2'45.5 3.8 0.6
8 France Pierre-Louis Loubet
France Vincent Landais 		2'45.5 3.8 0.0
9 Sweden Oliver Solberg
United Kingdom Elliott Edmondson 		2'45.5 3.8 0.0
10 France Adrien Fourmaux
Alexandre Coria 		2'46.7 5.0 1.2
11 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		2'46.8 5.1 0.1
12 United Kingdom Gus Greensmith
Sweden Jonas Andersson 		2'47.2 5.5 0.4
13 Mikołaj Marczyk
Poland Szymon Gospodarczyk 		2'50.5 8.8 3.3
14 Sami Pajari
Enni Mälkönen 		2'51.1 9.4 0.6
15 New Zealand Hayden Paddon
New Zealand John Kennard 		2'51.4 9.7 0.3
16 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		2'51.7 10.0 0.3
17 Mikko Heikkilä
Samu Vaaleri 		2'52.2 10.5 0.5
18 Teemu Asunmaa
Ville Mannisenmäki 		2'52.2 10.5 0.0
19 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen 		2'52.3 10.6 0.1
20 Fabrizio Zaldivar
Argentina Marcelo Der Ohannesian 		2'53.8 12.1 1.5
21 Josh McErlean
James Fulton 		2'55.0 13.3 1.2
22 Gaurav Gill
Brazil Gabriel Morales 		2'55.5 13.8 0.5
23 Eerik Pietarinen
Finland Antti Linnaketo 		2'56.1 14.4 0.6
24 Riku Tahko
Sami Ryynänen 		2'56.5 14.8 0.4
25 Freddy Loix
Pieter Tsjoen 		2'56.8 15.1 0.3
26 Egon Kaur
Silver Simm 		2'57.3 15.6 0.5
27 Czech Republic Martin Prokop
Michal Ernst 		2'57.5 15.8 0.2
28 Anssi Rytkönen
Juho-Ville Koskela 		3'00.5 18.8 3.0
29 Lauri Joona
Tuukka Shemeikka 		3'04.6 22.9 4.1
30 Jan Černý
Czech Republic Jan Tomanek 		3'05.0 23.3 0.4
31 Netherlands Kees Burger
Teemu Arminen 		3'05.1 23.4 0.1
32 Toni Herranen
Sebastian Virtanen 		3'06.6 24.9 1.5
33 Thierry Colney
Florian Zingle 		3'08.8 27.1 2.2
34 Fabio Frisiero
Giovanni Agnese 		3'08.9 27.2 0.1
35 Enda McCormack
Liam McCormack 		3'11.7 30.0 2.8
36 Jari Tuuri
Arto Kapanen 		3'15.3 33.6 3.6
37 Tommi Heino
Patric Öhman 		3'18.4 36.7 3.1
38 Peter Thomson
Antti Haapala 		3'20.0 38.3 1.6
39 Justus Räikkönen
Finland Mikael Korhonen 		3'20.9 39.2 0.9
40 Henri Timonen
Jussi Kärpijoki 		3'22.2 40.5 1.3
41 Kari Hytönen
Suvi Nisula 		3'33.2 51.5 11.0
42 Vitalii Antonov
Christiaan van 		3'38.9 57.2 5.7
43 Raimo Kaisanlahti
Kristian Temonen 		3'51.1 1'09.4 12.2
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