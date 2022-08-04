Finlandiya Rallisi: İlk etabın lideri Neuville, Hyundai 1-2
2022 Finlandiya Rallisi'nin ilk etabında Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ilk sırada yer alırken, Hyundai Toyota WRC ekibinin kendi evinde ilk 2 sırada yer alarak sürpriz yaptı.
Jyvaskyla şehrinde gerçekleştirilen oldukça zorlu ve teknik 3.48 km'lik etapta Neuville, 2 dakika 41.7 sn'lik derecesiyle takım arkadaşı Ott Tanak'ın 1.2 sn önünde en hızlı isim olmayı başardı. Hyundai böylece açılış etabında ilk iki sırada yer aldı.
Toyota sürücüleri içerisinde ilk etapta en yukarıda yer alan isim Takamoto Katsuta oldu. Japon sürücü, lider Neuville'in 2.6 sn gerisinde kaldı.
Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Şampiyona lideri yerel kahraman Kalle Rovanpera, büyük coşkuyla karşılandı. Rovanpera, ilk etabı liderin 2.7 sn arkasında tamamladı.
M-Sport Ford ile WRC'ye giriş yapan Jari Huttunen, Neuville'in sadece 3.2 sn gerisinde 5. olarak etkileyici bir performans sergiledi ve Ford Puma sürücüleri içerisinde zirvede yer aldı.
Geçen senenin galibi Toyota sürücüsü Elfyn Evans 6. olurken onu takım arkadaşı Esapekka Lappi takip etti. İlk 10'u tamamlayan isimler Pierre-Louis Loubet, Oliver Solberg ve Adrien Fourmaux oldular.
Bir balyaya vuran Craig Breen ilk etabı 11. sırada tamamlarken WRC sürücüleri içerisinde en yavaş kalan isim 12. sıradaki Gus Greensmith oldu.
Finlandiya Rallisi'ndeki heyecan verici mücadele, Cuma günü gerçekleştirilecek 9 etapla devam edecek.
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
| Thierry Neuville
Martijn Wydaeghe
|2'41.7
|2
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|2'42.9
|1.2
|1.2
|3
| Takamoto Katsuta
Aaron Johnston
|2'44.3
|2.6
|1.4
|4
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|2'44.4
|2.7
|0.1
|5
| Jari Huttunen
Mikko Lukka
|2'44.9
|3.2
|0.5
|6
| Elfyn Evans
Scott Martin
|2'44.9
|3.2
|0.0
|7
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|2'45.5
|3.8
|0.6
|8
| Pierre-Louis Loubet
Vincent Landais
|2'45.5
|3.8
|0.0
|9
| Oliver Solberg
Elliott Edmondson
|2'45.5
|3.8
|0.0
|10
| Adrien Fourmaux
Alexandre Coria
|2'46.7
|5.0
|1.2
|11
| Craig Breen
Paul Nagle
|2'46.8
|5.1
|0.1
|12
| Gus Greensmith
Jonas Andersson
|2'47.2
|5.5
|0.4
|13
|Mikołaj Marczyk
Szymon Gospodarczyk
|2'50.5
|8.8
|3.3
|14
|Sami Pajari
Enni Mälkönen
|2'51.1
|9.4
|0.6
|15
| Hayden Paddon
John Kennard
|2'51.4
|9.7
|0.3
|16
| Teemu Suninen
Mikko Markkula
|2'51.7
|10.0
|0.3
|17
|Mikko Heikkilä
Samu Vaaleri
|2'52.2
|10.5
|0.5
|18
|Teemu Asunmaa
Ville Mannisenmäki
|2'52.2
|10.5
|0.0
|19
| Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen
|2'52.3
|10.6
|0.1
|20
|Fabrizio Zaldivar
Marcelo Der Ohannesian
|2'53.8
|12.1
|1.5
|21
|Josh McErlean
James Fulton
|2'55.0
|13.3
|1.2
|22
| Gaurav Gill
Gabriel Morales
|2'55.5
|13.8
|0.5
|23
|Eerik Pietarinen
Antti Linnaketo
|2'56.1
|14.4
|0.6
|24
| Riku Tahko
Sami Ryynänen
|2'56.5
|14.8
|0.4
|25
| Freddy Loix
Pieter Tsjoen
|2'56.8
|15.1
|0.3
|26
|Egon Kaur
Silver Simm
|2'57.3
|15.6
|0.5
|27
| Martin Prokop
Michal Ernst
|2'57.5
|15.8
|0.2
|28
|Anssi Rytkönen
Juho-Ville Koskela
|3'00.5
|18.8
|3.0
|29
|Lauri Joona
Tuukka Shemeikka
|3'04.6
|22.9
|4.1
|30
|Jan Černý
Jan Tomanek
|3'05.0
|23.3
|0.4
|31
| Kees Burger
Teemu Arminen
|3'05.1
|23.4
|0.1
|32
|Toni Herranen
Sebastian Virtanen
|3'06.6
|24.9
|1.5
|33
|Thierry Colney
Florian Zingle
|3'08.8
|27.1
|2.2
|34
| Fabio Frisiero
Giovanni Agnese
|3'08.9
|27.2
|0.1
|35
|Enda McCormack
Liam McCormack
|3'11.7
|30.0
|2.8
|36
|Jari Tuuri
Arto Kapanen
|3'15.3
|33.6
|3.6
|37
|Tommi Heino
Patric Öhman
|3'18.4
|36.7
|3.1
|38
| Peter Thomson
Antti Haapala
|3'20.0
|38.3
|1.6
|39
|Justus Räikkönen
Mikael Korhonen
|3'20.9
|39.2
|0.9
|40
|Henri Timonen
Jussi Kärpijoki
|3'22.2
|40.5
|1.3
|41
|Kari Hytönen
Suvi Nisula
|3'33.2
|51.5
|11.0
|42
|Vitalii Antonov
Christiaan van
|3'38.9
|57.2
|5.7
|43
|Raimo Kaisanlahti
Kristian Temonen
|3'51.1
|1'09.4
|12.2
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