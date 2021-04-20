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WRC / Finlandiya Rallisi / Son dakika

Finlandiya Rallisi, Eylül sonuna ertelendi

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Finlandiya Rallisi, taraftarların ev sahibi şehir Jyvaskyla ormanlarındaki heyecanlı ralliyi takip edebilmesi adına Eylül ayının sonuna ertelendi.

Finlandiya Rallisi, Eylül sonuna ertelendi

Finlandiya Rallisi, normalde 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecekti, fakat alınan son kararla birlikte ralli, 30 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasına ertelendi.

Böylelikle ralli, şampiyonanın 10. ayağına ev sahipliği yapacak. Finlandiya, COVID-19'un yayılımını en aza indirmek amacıyla toplu etkinliklere yaz aylarına kadar izin vermeme kararı aldı ve bunun üzerine organizatör AKK Sports, rallinin yılın son bölümüne kaydırılmasını istedi.

Yeni tarihin açıklanmasının ardından etkinliğin organizatörleri, Finlandiya Ralisi'nin rotasını belirlemek için çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Servis parkı ise her zamanki gibi Pavilonki merkezinde olacak.

Kai Tarkiainen, kararı şöyle anlattı: "Finlandiya Rallisi, şubat ayında yapılan ve oldukça beğeni toplayan Arctic Finlandiya Rallisi'nden farklı olarak, daha çok bir seyirci etkinliği ve bunun işe yaraması için seyircilere ihtiyacımız var. Ekim ayında taraftarlara ev sahipliği yapabileceğimize dair herhangi bir kesinlik olmamasına rağmen, aşılama programının bunun gerçekleşmesini sağlayacak kadar ilerlemesini umuyoruz. Yeni tarihleri kabul ettikleri için yerel makamlara, FIA ve WRC Promoter'a teşekkür ederiz. Değişimin neden olacağı herhangi bir rahatsızlıktan dolayı üzgünüz, fakat bunun ralli, seyirciler ve ilgili herkes için faydalı olacağına inanıyoruz."

WRC Promoter'ın etkinlik Direktörü Simon Larkin şunları ekledi: "Dünyadaki tüm uluslararası spor etkinlikleri gibi 2021 FIA Dünya Ralli Şampiyonası da COVID-19'dan etkilenmeye devam ediyor."

“Finlandiya Rallisi'nin Temmuz sonundan Ekim ayına alınmasının, taraftarların Jyväskyla'yı çevreleyen ormanlarda, bize katılmaları için en iyi fırsatı sunacağına inanıyoruz.

“Finlandiya'daki taraftarların tutkusu ve coşkusu efsanevidir ve bu atmosfer ne yazık ki pandemi döneminde sahip olamadığımız bir şey. Bu yüzden güvenli şekilde yer almalarına izin vermek için her türlü fırsatı kullanacağız.”

Finlandiya Rallisi, bu senaryoda normalden çok daha farklı bir etkinlik olacak. Çünkü Sonbahar aylarında pilotlar Finlandiya'nın yağmurlu günleriyle uğraşmak zorunda kalacaklar.

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Seri WRC
Etkinlik Finlandiya Rallisi
Editör Kemal Şengül

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