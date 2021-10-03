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WRC / Finlandiya Rallisi Etap raporu

Finlandiya Rallisi: Evans son güne lider girdi, Neuville ralliye veda etti

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, cumartesi günü gerçekleştirilen etapların ardından genel klasmanda liderliği eline geçirdi.

Finlandiya Rallisi: Evans son güne lider girdi, Neuville ralliye veda etti

Evans, sabah gerçekleştirilen dört etapta zafere ulaşmasının ardından, öğleden sonraki etaplarda arka arkaya üç zafer alan Tanak'ın baskısı altına girdi.

Şampiyonluk savaşı veren Evans, 14. etabı kazanarak Estonyalı sürücüye yanıt verdi. Sonrasında, gece düzenlenen son etapta hem Evans hem de Tanak aynı zamanı yaptı.

Tüm bu sonuçların ardından Evans, genel klasmanda Tanak'ın 9.1 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Cuma gününü lider kapatan Hyundai sürücüsü Craig Breen, gün ilerledikçe geriye düşmeye başladı ve Evans'ın 19.5 saniye ardında kaldı. Bundan ötürü de günü üçüncü sırada götürüyor.

Bu hafta sonu özel davetle ralliye katılan Toyota sürücüsü Esapekka Lappi, Kalle Rovanpera'nın 10. etapta ralliye veda etmesinin ardından Toyota Yaris WRC'siyle dördüncü sıraya yükselmiş durumda.

Şampiyonluk savaşı veren bir başka isim olan Thierry Neuville, 14. etapta Hyundai i20'sinin ön tarafına hasar verdi ve yolda kaldı. Böylelikle zaten az olan şampiyonluk umutları da bitmiş oldu.

Bu hafta sonu sorunlarla boğuşan ve iyi bir ralli geçiremeyen şampiyona lideri Sebastien Ogier, genel klasmanda M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux'un önünde beşinci sırada yer alıyor.

11. etap: Estonia O. Tänak

12. etap: Estonia O. Tänak

13. etap: Estonia O. Tänak

14. etap: United Kingdom E. Evans

15. etap: United Kingdom E. Evans / Estonia O. Tänak (Aynı süreler)

Finland Finlandiya Rallisi - 15. etabın ardından klasman:

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