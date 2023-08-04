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WRC / Finlandiya Rallisi Etap raporu

Finlandiya Rallisi: Evans liderliği aldı, Ali kendi klasmanında 3. sırada

Toyota'dan Elfyn Evans, Kalle Rovanpera'nın takla atarak ralliye veda ettiği cuma günü öğleden sonra etaplarının ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Evans Cuma gününün büyük bölümünü takım arkadaşı Kalle Rovanpera ile mücadele ederek geçirdi; Rovanpera ikinci etapta ralli liderliğini ele geçirmesinin ardından arka arkaya beş etap zaferi almayı başardı.

Fakat Rovanpera'nın sekizinci etapta takla atmasıyla liderlik Evans'a geçti. Evans ilk 22 etabın 10'unun tamamlanmasının ardından Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in 6.9 saniye saniye önünde lider konumda.

Neuville'in Evans ile arasındaki farkı biraz da olsa azaltmasıyla, hafta sonunun kalanında yoğun bir galibiyet savaşı olacak gibi görünüyor.

Toyota'dan Takamoto Katsuta olaylı günün ardından Hyundai'den Teemu Suninen (+28.8s) ve Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala'nın (+1m23.7s) önünde üçüncü sırada yer alıyor. Japon sürücünün lider Evans ile arasındaki fark 16.4 saniye.

Cuma günü Rovanpera dışında Hyundai'siyle kaza yapan Esapekka Lappi ve M-Sport ikilisi Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet ralliye veda etmek durumunda kaldılar.

Tanak üçüncü etapta Ford Puma'sının altını vurmasının ardından motor sorunu yaşarken, Loubet de aynı etapta kaza yaptı.

WRC2'de liderlik Jari Huttunen'in elinde bulunurken, WRC3'te yarışan Castrol Ford Team Türkiye sürücüleri Ali Türkkan/Burak Erdener, gösterdikleri güçlü performansla üçüncü sırada yer alıyorlar.

Etap galipleri:

2. etap: Japan T. Katsuta

3. etap: Finland K. Rovanperä

4. etap: Finland K. Rovanperä

5. etap: Finland K. Rovanperä

6. etap: Finland K. Rovanperä

7. etap: Finland K. Rovanperä

8. etap: Belgium T. Neuville

9. etap: Belgium T. Neuville

10. etap: Belgium T. Neuville

Finland Finlandiya Rallisi - Cuma gününün ardından klasman

Poz. Sürücü Marka Zaman/Fark
1 United Kingdom E. Evans Toyota 51'34"4
2 Belgium T. Neuville Hyundai +6"9
3 Japan T. Katsuta Toyota +9"5
4 Finland T. Suninen Hyundai +12"4
5 Finland JM. Latvala Toyota +1'23"7
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

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Takla atan Rovanpera, Finlandiya Rallisi'ne veda etti

Ralliye veda eden Rovanpera: "Aptalca bir kazaydı"

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