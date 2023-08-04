Finlandiya Rallisi: Evans liderliği aldı, Ali kendi klasmanında 3. sırada
Toyota'dan Elfyn Evans, Kalle Rovanpera'nın takla atarak ralliye veda ettiği cuma günü öğleden sonra etaplarının ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.
Evans Cuma gününün büyük bölümünü takım arkadaşı Kalle Rovanpera ile mücadele ederek geçirdi; Rovanpera ikinci etapta ralli liderliğini ele geçirmesinin ardından arka arkaya beş etap zaferi almayı başardı.
Fakat Rovanpera'nın sekizinci etapta takla atmasıyla liderlik Evans'a geçti. Evans ilk 22 etabın 10'unun tamamlanmasının ardından Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in 6.9 saniye saniye önünde lider konumda.
Neuville'in Evans ile arasındaki farkı biraz da olsa azaltmasıyla, hafta sonunun kalanında yoğun bir galibiyet savaşı olacak gibi görünüyor.
Toyota'dan Takamoto Katsuta olaylı günün ardından Hyundai'den Teemu Suninen (+28.8s) ve Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala'nın (+1m23.7s) önünde üçüncü sırada yer alıyor. Japon sürücünün lider Evans ile arasındaki fark 16.4 saniye.
Cuma günü Rovanpera dışında Hyundai'siyle kaza yapan Esapekka Lappi ve M-Sport ikilisi Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet ralliye veda etmek durumunda kaldılar.
Tanak üçüncü etapta Ford Puma'sının altını vurmasının ardından motor sorunu yaşarken, Loubet de aynı etapta kaza yaptı.
WRC2'de liderlik Jari Huttunen'in elinde bulunurken, WRC3'te yarışan Castrol Ford Team Türkiye sürücüleri Ali Türkkan/Burak Erdener, gösterdikleri güçlü performansla üçüncü sırada yer alıyorlar.
Etap galipleri:
2. etap: T. Katsuta
3. etap: K. Rovanperä
4. etap: K. Rovanperä
5. etap: K. Rovanperä
6. etap: K. Rovanperä
7. etap: K. Rovanperä
8. etap: T. Neuville
9. etap: T. Neuville
10. etap: T. Neuville
Finlandiya Rallisi - Cuma gününün ardından klasman
|Poz.
|Sürücü
|Marka
|Zaman/Fark
|1
|E. Evans
|Toyota
|51'34"4
|2
|T. Neuville
|Hyundai
|+6"9
|3
|T. Katsuta
|Toyota
|+9"5
|4
|T. Suninen
|Hyundai
|+12"4
|5
|JM. Latvala
|Toyota
|+1'23"7
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Austral / Hyundai Motorsport
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