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Finlandiya Rallisi: Evans lider, Rovanpera kaza yaptı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, WRC Finlandiya ayağındaki cumartesi sabahını domine ederek liderliğe yükselirken, yerel kahraman Kalle Rovanpera kaza yaptı.

Finlandiya Rallisi: Evans lider, Rovanpera kaza yaptı

Şampiyonluk adaylarından Evans, kariyerinin en iyi sürüşlerinden birini gerçekleştirerek dört etap birden kazandı ve Hyundai sürücüleri Ott Tanak ve Craig Breen’i geçerek ilk sıraya yükseldi.

Evans böylece Breen’in 5.6 saniye, Tanak’ın da 9.7 saniye önünde yer alıyor.

Ancak sabah bölümünün en büyük olayı, yerel kahraman ve favori Rovanpera’nın sabah bölümünün son etabında kaza yapmasıydı.

Fin sürücü önceki üç etapta hız anlamında sıkıntılar yaşadı ve liderlik mücadelesinden kopuk şekilde dördüncü sıradaydı.

10. etapta bir telefon direği önünde yer alan bir çakıl yığınına çıkmadan önce aracının arka tarafının kontrolünü kaybetti ve aracın ön tarafına hasar verdi.

Bu hafta sonu özel izinle Toyota’da mücadele eden Esapekka Lappi, sabah bölümünü 4. sırada tamamlarken, Thierry Neuville beşinci, güven sorunu yaşayan Sebastien Ogier altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ile WRC2 sürücüleri Teemu Suninen ve Emil Lindholm oldu.

Toyota’nın Japon sürücüsü Takamoto Katsuta ise kaza yaparak aracına hasar verdi ve yola devam edemedi.

Finlandiya Rallisi, cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilecek olan beş etapla devam edecek.

10. etabın ardından sıralama:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Fark Ara
1 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1    
2 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 5.600 5.600
3 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 9.700 4.100
4 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Toyota Yaris WRC RC1 33.300 23.600
5 Belgium Thierry Neuville
Belgium Martijn Wydaeghe 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 53.400 20.100
6 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 1'06.300 12.900
7 United Kingdom Gus Greensmith
United Kingdom Chris Patterson 		Ford Fiesta WRC RC1 2'55.600 1'49.300
8 France Adrien Fourmaux
Alexandre Coria		 Ford Fiesta WRC RC1 3'46.900 51.300
9 Finland Teemu Suninen
Finland Mikko Markkula 		Volkswagen Polo GTI R5 RC2 5'38.300 1'51.400
10 Finland Emil Lindholm
Reeta Hämäläinen 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 5'44.100 5.800
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Finlandiya Rallisi: Katsuta 8. etapta kaza yaptı

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