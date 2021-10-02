Finlandiya Rallisi: Evans lider, Rovanpera kaza yaptı

Şampiyonluk adaylarından Evans, kariyerinin en iyi sürüşlerinden birini gerçekleştirerek dört etap birden kazandı ve Hyundai sürücüleri Ott Tanak ve Craig Breen’i geçerek ilk sıraya yükseldi.

Evans böylece Breen’in 5.6 saniye, Tanak’ın da 9.7 saniye önünde yer alıyor.

Ancak sabah bölümünün en büyük olayı, yerel kahraman ve favori Rovanpera’nın sabah bölümünün son etabında kaza yapmasıydı.

Fin sürücü önceki üç etapta hız anlamında sıkıntılar yaşadı ve liderlik mücadelesinden kopuk şekilde dördüncü sıradaydı.

10. etapta bir telefon direği önünde yer alan bir çakıl yığınına çıkmadan önce aracının arka tarafının kontrolünü kaybetti ve aracın ön tarafına hasar verdi.

Bu hafta sonu özel izinle Toyota’da mücadele eden Esapekka Lappi, sabah bölümünü 4. sırada tamamlarken, Thierry Neuville beşinci, güven sorunu yaşayan Sebastien Ogier altıncı sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ile WRC2 sürücüleri Teemu Suninen ve Emil Lindholm oldu.

Toyota’nın Japon sürücüsü Takamoto Katsuta ise kaza yaparak aracına hasar verdi ve yola devam edemedi.

Finlandiya Rallisi, cumartesi öğleden sonra gerçekleştirilecek olan beş etapla devam edecek.

10. etabın ardından sıralama: