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WRC / Finlandiya Rallisi Etap raporu

Finlandiya Rallisi: Evans kazandı, Ogier ile farkı azalttı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Finlandiya Rallisi'ni Toyota'nın İngiliz sürücüsü Elfyn Evans kazandı ve şampiyonluk umudunu kalan iki ralliye taşıdı.

Finlandiya Rallisi: Evans kazandı, Ogier ile farkı azalttı

Cuma gününün ardından genel klasmanda Hyundai sürücüsü Craig Breen'in liderliği vardı. Fakat cumartesi sabahıyla beraber Toyota sürücüsü Elfyn Evans ön plana çıktı ve genel klasman liderliğini alıp, arkasındaki isimlerle arayı yavaş yavaş açtı.

Fakat Toyota sürücüsünün üzerindeki baskı epey büyüktü çünkü Hyundai sürücüsü Ott Tanak, kazandığı peş peşe etap zaferleriyle, galibiyet için zorlamayı sürdürdü.

Tanak, Pazar günü gerçekleştirilen etaplarda baskı yapmayı sürdürse de Evans hata yapmadı ve galibiyete ulaşan isim oldu.

2016 Kris Meeke'den sonra Finlandiya Rallisi'ni kazanan ikinci İngiliz olan Evans, bu yılki Portekiz Rallisi'nden sonra ikinci galibiyetini elde etti. Evans aynı zamanda Power Stage etabını da kazandı ve fazladan beş puanın sahibi oldu. Böylelikle hafta sonunu 30 puanla kapatmış oldu.

Evans, kazandığı bu puanlarla, 166 puana yükseldi ve bitime iki ralli kala Ogier'le arasında artık 24 puan var.

Hyundai sürücüsü Tanak, Breen'i geçip ikinci sıraya yükselmesinin ardından Evans'la farkı kapatmak için mümkün olduğunca zorladı. Fakat son günde, Toyota sürücüsüyle arayı kapatamadı ve sonuç olarak ralliyi 14.1 saniye geride ikinci bitirdi.

Estonyalı sürücü, bu sonuçla arka arkaya ikinci podyumunu aldı ve şampiyona üçüncülüğü için verilen mücadeleye dönmüş oldu. Tanak, Power Stage etabını ikinci bitirerek fazladan dört puan da aldı.

Breen, cuma gününü lider tamamlamasının ardından galibiyet için ana adaylardan birisi oldu. Fakat sonrasında hem Evans hem de Tanak'a geçildi ve ralliyi üçüncü bitirerek, bu yıl katıldığı son üç rallinin tamamında podyuma çıkmış oldu.

Bu hafta sonu özel davetle Toyota Yaris WRC'ye geri dönen Esapekka Lappi, güçlü bir performans ortaya koydu ve kendi ülkesindeki ralliyi, lider Evans'ın 58.8 saniye gerisinde dördüncü bitirerek en iyi ikinci Toyota sürücüsü oldu.

Şampiyona lideri Sebastien Ogier, cumartesi öğleden sonraya kadar ayar problemleri yaşadı ve buna araçtaki problemler de eklenince, galibiyet ve podyum mücadelesinden uzak kaldı.

Sonuç olarak ralliyi, lider Evans'ın 2 dakika 54.4 saniye ardında beşinci bitirdi. Ogier, Power Satage'den puansız ayrılırken, kazandığı 10 puanla şampiyonadaki puanını 190 yaptı.

M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux, alışıldığı üzere en gerideki WRC sürücüleri oldular ve ralliyi altıncı ve yedinci bitirdiler.

Rovanpera, cumartesi günü yaptığı kazanın ardından hafta sonunu puansız kapatırken, aynı şekilde Thierry Neuville de cumartesi günkü etapların ardından ralliye veda etti.

WRC2'de zafer, bu hafta sonu Volkswagen Polo'nun direksiyonuna geçen Teemu Suninen'in oldu.

WRC'de sezon, 14-17 Ekim tarihleri ​​arasında yapılacak İspanya Rallisi ile devam edecek. Sezon, 18 Kasım'daki Monza Rallisi ile sona erecek.

Pazar günkü etap galipleri:

16. etap: Estonia O. Tänak

17. etap : United Kingdom E. Evans

18. etap: United Kingdom E. Evans

19. etap: United Kingdom E. Evans

Power Stage

1. E. Evans (5 puan)
2. O. Tänak (4 puan)
3. E. Lappi (3 puan)
4. T. Katsuta (2 puan)
5. C. Breen (1 puan)

Finland 2021 Finlandiya Rallisi sonucu

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Finlandiya Rallisi: Evans, galibiyete bir adım daha yaklaştı

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