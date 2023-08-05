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Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Finlandiya Rallisi'nin son gününe rahat şekilde lider giderken, temsilcimiz Ali Türkkan kendi klasmanında 4. sırada.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera'nın cuma günü attığı takla sonrası liderliğe yükselen Elfyn Evans, bugüne başlarken 6.9 saniyelik bir avantaja sahipti fakat art arda yedi etap galibiyeti alarak pazar günü öncesinde en yakın rakibiyle arasını 32.1 saniyeye çıkardı.

Evans'ın en yakın rakibi Hyundai sürücüsü Thierry Neuville olmaya devam ediyor fakat Belçikalı sürücünün galibiyet umutları, büyük oranda Evans'ın hata yapmasına bağlı olacak.

Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, sabah bölümünde spin atmış ve üçüncülüğü Hyundai sürücüsü Teemu Suninen'e kaybetmişti. Ancak öğleden sonraki etapların ardından  tekrar üçüncülüğe yükseldi.

Japon sürücü ile dördüncü sıradaki Suninen arasında 6.4 saniye var.

Bu hafta sonu etaplara geri dönen Toyota takım patronu Jari Matti Latvala, cumartesi günkü etapların ardından 3 dakika 39 saniye geride beşinciliğini koruyor.

WRC2 sınıfında ise liderlik Oliver Solberg'e geçmiş durumda.

Son dünya şampiyonu Rovanpera, sekizinci etapta takla atmasının ardından Toyota'sının şasisine hasar verdiği için cumartesi günü sürüş yapamadı.

Castrol Ford Team Türkiye adına WRC3'te yarışan temsilcilerimiz Ali Türkkan/Burak Erdener ise cumartesi günkü etapların ardından kendi klasmanlarında dördüncü sıradalar.

Cumartesi günkü etapların galipleri:

11. etap: Birleşik Krallık  E.Evans

12. etap: Birleşik Krallık  E.Evans

13. etap: Birleşik Krallık  E.Evans

14. etap: Birleşik Krallık  E.Evans

15. etap: Birleşik Krallık  E.Evans

16. etap: Birleşik Krallık  E.Evans

17. etap: Birleşik Krallık  E.Evans

18. etap: Japonya  T. Katsuta

Fince Finlandiya Rallisi - 18. etabın ardından klasman:

  Pilot Takım Fark
1 Birleşik Krallık E. Evans Toyota 2sa08'07"0
2 Belçika T. Neuville Hyundai +32"1
3 Japonya T. Katsuta Toyota +1'27"8
4 Fince T. Suninen Hyundai +1'34"2
5 Fince JM. Latvala Toyota +3'39"5

 

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