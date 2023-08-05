Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor
Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Finlandiya Rallisi'nin son gününe rahat şekilde lider giderken, temsilcimiz Ali Türkkan kendi klasmanında 4. sırada.
Kalle Rovanpera'nın cuma günü attığı takla sonrası liderliğe yükselen Elfyn Evans, bugüne başlarken 6.9 saniyelik bir avantaja sahipti fakat art arda yedi etap galibiyeti alarak pazar günü öncesinde en yakın rakibiyle arasını 32.1 saniyeye çıkardı.
Evans'ın en yakın rakibi Hyundai sürücüsü Thierry Neuville olmaya devam ediyor fakat Belçikalı sürücünün galibiyet umutları, büyük oranda Evans'ın hata yapmasına bağlı olacak.
Toyota sürücüsü Takamoto Katsuta, sabah bölümünde spin atmış ve üçüncülüğü Hyundai sürücüsü Teemu Suninen'e kaybetmişti. Ancak öğleden sonraki etapların ardından tekrar üçüncülüğe yükseldi.
Japon sürücü ile dördüncü sıradaki Suninen arasında 6.4 saniye var.
Bu hafta sonu etaplara geri dönen Toyota takım patronu Jari Matti Latvala, cumartesi günkü etapların ardından 3 dakika 39 saniye geride beşinciliğini koruyor.
WRC2 sınıfında ise liderlik Oliver Solberg'e geçmiş durumda.
Son dünya şampiyonu Rovanpera, sekizinci etapta takla atmasının ardından Toyota'sının şasisine hasar verdiği için cumartesi günü sürüş yapamadı.
Castrol Ford Team Türkiye adına WRC3'te yarışan temsilcilerimiz Ali Türkkan/Burak Erdener ise cumartesi günkü etapların ardından kendi klasmanlarında dördüncü sıradalar.
Cumartesi günkü etapların galipleri:
11. etap: E.Evans
12. etap: E.Evans
13. etap: E.Evans
14. etap: E.Evans
15. etap: E.Evans
16. etap: E.Evans
17. etap: E.Evans
18. etap: T. Katsuta
Finlandiya Rallisi - 18. etabın ardından klasman:
|Pilot
|Takım
|Fark
|1
|E. Evans
|Toyota
|2sa08'07"0
|2
|T. Neuville
|Hyundai
|+32"1
|3
|T. Katsuta
|Toyota
|+1'27"8
|4
|T. Suninen
|Hyundai
|+1'34"2
|5
|JM. Latvala
|Toyota
|+3'39"5
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