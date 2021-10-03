Finlandiya Rallisi: Evans, galibiyete bir adım daha yaklaştı

Günün ilk etapında Tanak'ın aradaki farkı biraz da olsa azaltmasıyla birlikte baskı altında kalan Toyota pilotu Evans, 17. etapta Tanak'a cevap verdi ve bu etapta rakibinden 3.5 saniye aldı.

Power Stage öncesinde, Evans'ın 12.2 saniyelik bir avantajı bulunuyor.

Hyundai pilotu Craig Breen, genel klasmanda ilk iki sırada yer alan Evans ve Tanak'la arasındaki farkı kapamayı başaramasa da genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

Bu hafta sonu Toyota'yla yarışan Esapekka Lappi ise genel klasmanda 4. sırasını korudu. Lappi'nin arkasında, 5. sırada ise, şampiyona lideri Sebastien Ogier yer almakta.

M-Sport Ford ikilisi Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ise sabah bölümünü 6 ve 7. sırada tamamladılar.

Cumartesi günü yaşanan su kaçağı yüzünden "onarılamaz hasar" alan Hyundai pilotu Thierry Neuville, sabah bölümüne katılmadı.

Cumartesi günü ralliye veda eden Takamoto Katsuta ve Kalle Rovanpera ise sabah bölümünde aksiyona geri döndüler.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

16. Etap

Evans-Tanak mücadelesi, günün ilk etabı olan Laukaa'da da devam etti ve günün ilk etabında ikili arasındaki mücadeleyi Tanak kazandı.

Tanak, 11.75 kilometrelik etapta Evans'ı geçmeyi başarsa da rakibinden sadece 0.4 saniye alabildi. Böylelikle Evans ve Tanak arasındaki fark 8.7 saniyeye inmiş oldu.

Lappi ise kaygan, çakıl zeminde gerçekleştirilen etabın en hızlı 3. zamanını kaydetmeyi başardı. Breen, bu kaygan etapta spin atarak 6.5 saniye kaybetse de genel klasmanda rahat bir şekilde 3. olmaya devam etti.

Cumartesi günü çekilmesinin ardından bugün ralliye geri dönen Katsuta, Breen'in önünde 4. olmayı başardı.

Ogier ise lastiklerini Power Stage'e saklamak istediğinden bu etapta pek de zorlamadı.

Finlandiyalı taraftarlar, günün ilk etabıyla birlikte ralliye geri dönen 21 yaşındaki genç yıldız Rovanpera'yı yeniden yolda gördüklerinden dolayı mutluydu.

Rovanpera, dünkü kazalarının ardından hem pilotlar hem de araç %100'ünde olmadığından bugünü "yüksek hızda yapılacak bir keşif" olarak nitelendirdi.

Dünkü kazasının ardından ralliye geri dönen Rovanpera, "Mekanikerler, aracı yeniden yarışmaya hazır hâle getirerek büyük bir iş çıkardı ancak hâlâ araçta birkaç sorun taşıyoruz yani bugün tam hızda gidemeyeceğiz."

"Ayrıca dünkü kazada sırtımı da incittim yani bugün tam hızda gitmeyeceğiz ya da zıplamayacağız."

"Bizim için bugün gelecek için yüksek hızda yapılacak bir keşif olacak. Ancak eğer Elfyn ya da Seb'e bir şey olursa marka puanları için burada olacağız." dedi.

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

17. Etap

Tanak'ın 16. etabı kazanmasının ardından Evans'ın baskı hissedeceğini belirten düşünceler, Britanyalı pilotun 17. etaptaki etkileyici performansıyla kayboldu.

Meşhur Ruuhimaki etabında rakibinden 3.5 saniye alan Evans, ilk sıradaki avantajını arttırmış oldu.

Breen etabı Lappi, Ogier ve Katsuta'nın önünde 3. sırada tamamlamayı başardı.

Fourmaux ise etabın finişinde yer alan zıplama noktasında 57 metre zıplayarak; etabın en etkileyici anına imza attı.

18. etap

18. etabı da Evans kazandı ve galibiyete bir adım daha yaklaştı. Bu etap zaferiyle birlikte Evans-Tanak farkı ise 12.4 saniyeye yükseldi.

Finlandiya Rallisi, sabah bölümündeki etaplardan bir daha geçilmesiyle tamamlanacak. Ruuhimaki etabı ise Power Stage görevi görecek.

Etap galipleri:

16. etap: O. Tänak

17. etap : E. Evans

18. etap : E. Evans

Finlandiya Rallisi- 18 etabın ardından genel klasman: