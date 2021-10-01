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WRC / Finlandiya Rallisi Haberler

Finlandiya Rallisi: Breen, cuma gününü lider tamamladı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Hyundai sürücüsü Craig Breen, Finlandiya Rallisi'nin cuma günkü etaplarının ardından genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Finlandiya Rallisi: Breen, cuma gününü lider tamamladı

Breen, öğleden sonra ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen üç etabın ardından Tanak ile arasındaki farkı kapatmayı başardı. Son etap itibariyle de 2.8 saniye farkla ilk sıraya yükseldi.

Sabah bölümünde bir etap zaferi elde eden Tanak, öğleden sonra yapılan ilk etabı da kazandı ve farkı açtı. Bir sonraki etabı Breen kazanırken, günün son etabında zafer Toyota sürücüsü Elfyn Evans'ın oldu.

Breen, bu etabı Tanak'ın 4.3 saniye önünde tamamlamasının ardından genel klasmanda liderliğe çıktı.

Altıncı etap itibariyle Breen, genel klasmanda Tanak'ın 2.8 saniye önünde ilk sırada yer alırken, günün son etabını kazanan Evans 6.1 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Sabah etaplarını üçüncü bitiren Toyota sürücüsü Esapekka Lappi, genel klasmanda dördüncü sıraya gerilese de Evans'ın 0.6 saniye gerisinde yer alıyor.

Kalle Rovanpera, öğleden sonraki etapların ardından Lappi'nin 1.2 saniye gerisinde beşinci sırada bulunuyor.

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, ilk gün epey vakit kaybetti ve genel klasmanda Breen'in 31.3 saniye gerisinde altıncı sırada yer alıyor. Etaplara ilk başlamak zorunda kalan Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, 33.6 saniye vakit kaybetmesinin ardından genel klasmanda yedinci sırada.

M-Sport Ford sürücüleri Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux ise, Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın gerisinde sekizinci sırada bulunuyor.

WRC2'de eski M-Sport WRC sürücüsü Teemu Suninen ilk sırada yer alırken, Emil Lindholm 7,4 saniye geride ikinci sırada.

Etap kazananları:

1. etap: Japan T. Katsuta

2. etap: Ireland C. Breen

3. etap: Estonia O. Tänak

4. etap: Estonia O. Tänak

5. etap: Ireland C. Breen

6. etap: United Kingdom E. Evans

Finland Finlandiya Rallisi - ilk günün ardından klasman:

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

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