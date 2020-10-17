FIA, yeni jenerasyon WRC araçlarında kullanılacak olan hibrit sistemi onayladı

Etaplarda güç desteği verecek olmasının yanında bu sistemin, asfalt bölümlerde de kullanılması planlanıyor.

Mart ayında Alman Compact Dynamics şirketine verilen yeni sistem üzerinde yapılacak testlerin, önümüzdeki Şubat ayında başlaması bekleniyor.

Güvenliği geliştirmek amacıyla Ralli1 araçları, güvenlik kafesinin içerisinde yerleştirilecek olan ve sürücü ile co-pilotun arkasına ikinci bir koruma sistemi yerleştirilecek. Araçların yan darbe korumaları da güçlendirilecek.

Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından tanıtılan diğer değişiklikler ise, her takımın WRC'de kullanabileceği motor sayısının üçten ikiye düşürülmesi ve masrafların azaltılması için, gecikme önleme düzeneğinden temiz hava kapakçığının çıkartılması oldu.

FIA'nın ralli direktörü Yves Matton şunları söyledi: "Gelecek için en önemli unsurlardan ilki hibrit ve sürdürülebilir teknoloji, ikincisi güvenlikteki gelişim, üçüncüsü ise masrafların azaltılması."

"Bu ilkeler, iki sene önce bu kuralları bir araya getirmeye başladığımızdakinden daha önemli bir noktada."

"Hibrit aracı tanıtmak, 2022 için üreticilerin bağlılığını yakalamakta önemli bir etkendi ve işte bu yüzden, Dünya Ralli Şampiyonası'na bu teknolojiyi tanıtmayı ertelemek pek de mümkün değildi."

"Yakın gelecekte bu konu hakkında biraz daha görüşüyor olmamız gerekecek."

FIA aynı zamanda Dünya Ralli Şampiyonası'nın alt serisinin de elektrik enerjisi ile tanışacağını açıkladı, böylece Ralli2 araçları 48-volt'luk bir sistemden güç yardımı alacaklar. Bu sistemin araçlara ekstra 10 beygir gücü sağlaması bekleniyor.