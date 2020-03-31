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FIA, WRC'nin hibrit geçişi için özel bir üretici açıkladı

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FIA, WRC'nin hibrit geçişi için özel bir üretici açıkladı
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
31 Mar 2020 16:29

FIA, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2022 sezonunda kullanılacak hibrit sistemlerinin Compact Dynamics tarafından yapılacağını açıkladı.

FIA, yeni nesil Ralli1 araçlarının tanıtılacağı 2022-2024 sezonları için geçtiğimiz sene bir ihale başlattığını duyurmuştu. 

FIA ralli direktörü Yves Matton, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada hibrit sistemlerin sadece üreticilerin WRC girişlerinde kullanılacağını söylemişti. 

İhaleyi kazanan Compact Dynamics, FIA Dünya Konseyi'nde yapılan e-oylamada konseyden onay aldı. 

Alman şirket, Audi ile bir teknik partnerliğe sahip olan Schaeffler Grubu'nun bir parçası olma özelliği taşıyor. 

Sürüş sistemleri ve motor jeneratörü ünitelerinin (MGU) özel bir üreticisi olan şirket, Mercedes Formula 1 ve Audi Formula E takımları ile bu konular hakkında çalışıyor. 

Matton, geçen sene Motorsport.com'a yaptığı açıklamada hibrit sistemin sadece yol etaplarında kullanılacağını belirtirken, bu sistemin bazı özel etaplarda da kullanılabileceği ancak bu durumun, artacak olan averaj hızdan dolayı organizatörlerin insiyatifine bırakılacağını söylemişti. 

Dünya Konseyi'nde konuşulan diğer konular arasında, günümüz WRC araçlarında kullanılan motor temelini Ralli1'e aktarmak için yapılması gereken teknik kurallar ve motor üretiminde masrafları düşürmek için yapılması gereken finansal kurallar konuşuldu. 

Ralli1 serisinin teknik kuralları hala yayınlanmadı. İnanılana göre WRC'de kalan üreticilerinin farklı pazarlama hedefleri ile FIA'nın harcamaları olabildiğince kontrol altında tutma isteği, bu kuralların yayınlanmasını geciktiriyor. 

FIA tarafından geliştirilen ve hibrid sistemle birlikte bu durumun kısmi bir şekilde olsa da daha fazla üreticinin şampiyonaya girmesini kolaylaştırması planlanıyor. Düşünülen planlardan bir diğeri ise tüm arabalara, ortak bir parça geliştirilmesi yolunun açılması.

Meksika Rallisi'nde önerilen kurallar hakkındaki fikri sorulan Hyundai pilotu Thierry Neuville, "Hyundai WRC R5-plus" için yapılan "b*k" gibi planların onu ilgilendirmediğini söyledi. 

 

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