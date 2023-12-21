FIA, WRC'de hibrit olmayan Rally1 araçlarına izin verme kararını açıkladı

Dünya Motor Sporları Konseyi, WRC Komisyonu'nun Rally1 araçlarının standart plug-in hibrid sistemi kullanmadan WRC etkinliklerinde yarışmasına yönelik önerisini kabul etti.



Bunun yerine, hibrit sisteme eşdeğer gelecek bir denge ağırlığı taşımaları gerekecek ve kazandıkları puanlar üreticiler şampiyonası için geçerli olmayacak.

100kW Compact Dynamics hibrit ünitesi olmadan yarıştıklarında, 500 beygir gücündeki hibrit motorlu bir Rally1 aracına kıyasla yaklaşık 100 beygirlik bir azalma olacaktır.

Bununla birlikte, ekipler için maliyetlerde azalma sağlanacak. Ayrıca Rally1 araçlarının bölgesel rallilerde yarışmasının kapıları açılacak.

FIA yol sporları direktörü Andrew Wheately, bu kararın Rally2 ve Rally1 arasındaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacağına inanıyor.

Wheately, "Pilotların Rally1 araçlarında hibrid ünite olmadan yarışma seçeneği artık mevcut."

"Esasen Rally2 ile Rally1 arasında bir adım oluşturuyor ve bu üreticilerin desteklediği bir şey."

Bu karar, WRC sezonu için onaylanan bir dizi değişiklik arasında yer alıyordu. Rekabet maliyetini düşürmek için takımların 2024 yılında, önceki dokuz üniteye kıyasla, en fazla üç yeni hibrit ünite kullanmasını sınırlayan bir hamleyi de içeriyor.

Photo by: Red Bull Content Pool Lorenzo Bertelli, Simone Scatttolin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Wheatley, "Maliyet tasarrufu devam eden bir süreçtir. Hibrit ünitelerin performansı ve güvenilirliği sayesinde, hibrit ünitelerin sayısını dokuzdan üçe indirerek ekiplere önemli bir maliyet tasarrufu yaptırabiliriz." dedi.

2024'te yapılacak değişikliklerin en önemlileri arasında, rallilerin son gününü renklendirmek amacıyla cumartesi gününden sonra şampiyona puanlarının dağıtılacağı yeni bir puan sisteminin getirilmesi ve özellikle pazar günü için yeni puan dağılımının yapılması yer alıyor.

Yeni sisteme göre, 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 şeklinde puanlar cumartesi günkü final klasmanının sonunda dağıtılacak. Ancak bu puanlar ekiplerin pazar günü sonunda rallinin final klasmanına ulaşması halinde verilecek.

Eğer bir ekip pazar günü finiş göremezse, cumartesi puanları bir sonraki en iyi dereceye sahip ekibe verilecek.

Şampiyona puanları da özellikle pazar günkü performansa göre verilecek. Bu puan sisteminin getirilmesinin başlıca nedeni, sürücülerin pazar günkü etapları düşük tempoda geçerek ralli sonundaki Power Stage etabı için lastiklerini korumalarını önlemektir.

Ekipler pazar günü en fazla yedi puan için mücadele edecek ve ilk yedi yarışmacıya 7-6-5-4-3-2-1 puanları verilecek.

FIA, puan sistemindeki değişikliklerin etkisinin önümüzdeki sezon boyunca gözden geçirileceğini, izleneceğini ve gerektiğinde ayarlamalara izin verileceğini doğruladı.

Ayrıca pilotların artık ralli öncesi inceleme ile ilk zaman kontrolü arasında motor değiştirmeleri halinde beş dakika ceza almayacakları açıklandı.

M-Sport'tan Ott Tanak bu yıl Estonya Rallisi'nde bu kuraldan etkilenmişti.