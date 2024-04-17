FIA, WRC takımlarının 2025 endişeleri karşısında "ortak" çözüm bulunacağından emin

WRC takımları Toyota, Hyundai ve M-Sport-Ford geçtiğimiz hafta dünya motor sporları yönetim organına bir mektup göndererek mevcut Rally1 teknik düzenlemelerinin 2026 sonuna kadar yürürlükte kalmasını istediklerini ifade ettiler.

Bu hareket, FIA'nın Şubat ayında yayınladığı üst düzey rallinin geleceğine ilişkin vizyonuna yanıt olarak geldi. WRC Rally1 takımları, şampiyonanın sportif yönüne ilişkin önerilen değişikliklere oybirliğiyle destek verirken, FIA'nın gelecek yıl için teknik düzenlemeleri değiştirme planlarına sürücüler ve takımlar şiddetle karşı çıktı.

FIA, Rally1 araçlarından hibrid gücü kaldırmayı ve aerodinamik ve hava kısıtlayıcıyı azaltarak performansı daha da düşürmeyi amaçlıyor. Amaç, genel katılım listelerini artırmak için bir yükseltme kiti aracılığıyla daha fazla aero ve performans sunulacak olan Rally2 otomobilleriyle performansı daha uyumlu hale getirmek.

Ekiplerin endişelerinin başında, revize edilmiş araçlarını tasarlamak, test etmek ve doğrulamak için altı aylık bir süre sunan yönetmeliklerin önerilen onayı ile bu değişiklikleri yürürlüğe koymak için dar bir zaman dilimi geliyor.

WRC Komisyonu, şampiyonanın geleceğini görüşmek üzere Pazartesi günü Cenevre'de iki günlük bir toplantı düzenledi. FIA, Ralli 1 ekiplerinin gelecek yılki teknik kural değişikliklerine ilişkin endişeleri de dahil olmak üzere birçok önemli konunun görüşüldüğünü doğruladı.

Bir FIA sözcüsü Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, "WRC Komisyonu, 28 Şubat'ta Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanan WRC Çalışma Grubu tarafından belirlenen yön ve sporun geleceği ile ilgili bir dizi kilit konuyu görüştü."

"Olumlu adımlar atıldı ve önümüzdeki haftalarda yapılacak yeni toplantılarla birlikte Sportif ve Promosyonel yönler üzerinde çalışmalar hızla devam ediyor ve 2027'den itibaren şampiyonanın teknik yönü konusunda geniş bir mutabakat var."

"2025 ve 2026 yıllarına yönelik daha kısa vadeli teknik gelişmelerle ilgili olarak paydaşlarla özel görüşmeler yürütüyoruz; bu konuda üretici takımlar tarafından dile getirilen endişeler şu anda değerlendiriliyor."

"Tek hedef, dünyanın önde gelen ralli kategorisinin korunması ve güçlendirilmesi olmaya devam ediyor ve gündeme getirilen konulara işbirliğine dayalı çözümler bulacağımızdan eminiz." şeklinde konuştu.

İşbirliğine dayalı çözümlerin tam olarak neleri içerdiği belirsizliğini koruyor. Yönetmeliklerin tam olarak onaylanmasının Haziran ayındaki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından teyit edilmesi bekleniyor.