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FIA, WRC lastik ihalesi sürecini başlattı

FIA, WRC için 2025 sezonundan itibaren geçerli olacak lastik ihalesi sürecini başlattı, hangi üreticilerin ihalede yer alacağı şimdilik belirsiz.

Tom Howard
Ekleyen:
Tyres detail

WRC için son olarak 2019 sezonunda lastik ihalesi düzenlenmiş, ihaleyi kazanan Pirelli 2021-2024 sezonları arasında tüm kategorilerin resmi tedarikçisi unvanını kazanmıştı.

Pirelli'den önce bu görevde Michelin bulunmaktaydı.

FIA'nın yeni lastik ihalesi 2025-2027 sezonlarını kapsayacak; 2027 önemli bir tarih, nitekim o sezon önemli kural değişiklikleri yapılacak. 

Üreticilerin başvurularını yapmak için 15 Eylül'e kadar süreleri var, ihalenin sonucu ise 19 Ekim'de açıklanacak. 

Yayınlanan ihale kararnamesinde "ihaleye girecek üreticilerin güvenli ve dayanıklı lastikler üretebileceklerini kanıtlamaları, bir rallide sürücülerin karşısına çıkacak tüm zorluklara karşı durabileceklerini göstermeleri gerektikleri" belirtilmekte.

Üreticiler, biri çivili (izin verilen yerlerde) ve diğeri çivisiz olmak üzere en az iki adet çakıl ve asfalt lastiği, bir kar [çivili] lastiği ve bir asfalt kış lastiği üretmek zorunda.

Pirelli tires

Pirelli tires

Photo by: M-Sport

Kararnamenin devamında, "Lastikler, takımların performans kaybetmesine neden olan lastik patlaması veya aşırı lastik aşınmasıyla değil, strateji seçimleri ve lastiklerin sürekli değişen koşullar nedeniyle performans için ne kadar önemli olduğuyla anılmalıdır."

"Ayrıca ıslak ve kuru zemin lastikleri arasında net bir fark olmalı, bir sürücünün yanlış lastiği kullanıp kullanmadığı da kolayca görülmelidir."

"WRC performans anlamında oldukça üst seviyede; dolayısıyla FIA, ihaleye girecek üreticileri hem eğlence anlamında, hem de genel güvenlik anlamında yenilikçi yollar bulabilmeye davet ediyor." ifadeleri yer aldı.  

WRC baş organizatörü Peter Thul ise "İhalenin bize ne getireceğini göreceğiz, ilgilenen çok sayıda üretici mevcut." dedi.

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