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WRC Hırvatistan Rallisi

FIA: "WRC kuralları tartışması 2025 lastik gelişimini etkilemeyecek"

FIA'ya göre, Dünya Ralli Şampiyonası'nın gelecek yılki teknik düzenlemelerine ilişkin mevcut belirsizlik, Hankook'un yeni lastiklerinin hazırlıklarını etkilemeyecek.

Tom Howard
Tom Howard
Ice tyre

Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Koreli lastik firması Hankook, geçen yıl Aralık ayında WRC'nin yeni resmi lastik tedarikçisi olarak ilan edildi ve 2025-2027 yılları arasında geçerli olacak bir sözleşme imzalayarak  yıl sonunda anlaşması sona erecek olan Pirelli'den görevi devraldı.

FIA'nın ihalesini kazandığından bu yana Hankook, dünya motor sporları yönetim organı WRC'nin geleceğine yönelik vizyonunu açıklamadan önce, bu yılın Şubat ayında WRC takımlarıyla prototipleri test ederek gelecek yıl için lastik geliştirmekle meşgul oldu.

Vizyon, gelecek sezon için teknik kurallarda önerilen değişiklikleri içeriyor ve FIA, Rally1 araçlarından hibrit gücün kaldırılmasının yanı sıra, değiştirilmiş bir arka kanat yoluyla aerodinamikte bir azalma ve daha küçük bir hava kısıtlayıcısının neden olduğu güçte bir azalma planlıyor.

WRC takımlarının FIA'ya mektup yazarak mevcut Rally1 düzenlemelerinin 2026 sonuna kadar yürürlükte kalmasını talep etmelerinin ardından bu değişiklikler şu anda bir tartışmanın merkezinde yer alıyor.

Autosport'un edindiği bilgilere göre, gelecek yıl için düzenlemeler konusunda bir uzlaşmaya varılması ve çözümün önümüzdeki ay takımlara bildirilmesi bekleniyor. 

2025 kuralları belirsizliğini korurken, FIA yol sporları direktörü Andrew Wheatley, 2025 lastiklerini geliştirmeye devam eden Hankook'un bu durumdan etkilenmeyeceğinden emin.   

Autosport'un da dahil olduğu bir toplantıda Wheatley, "Bence lastik üreticileri bu boşluğu doldurmak için harika bir iş çıkarıyor."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

"Lastik oldukça esnek olacak şekilde tasarlandı. Şu anda Hankook'un hedeflerinden biri lastiği Rally1 ve Rally2 arasında mümkün olduğunca yakın hale getirmek."

"Farklı yüzeylerde bazı değişiklikler olabilir ama şu anda bunun tartışıldığını sanmıyorum."

"Her şeyden önce, küçük detay değişiklikleri geliştirme açısından oldukça hızlı bir şekilde uygulanabilir ve oldukça geniş bir pencere ile tasarlanıyor. Sanırım bunun için bir çözümümüz var ve bu bir sorun değil." dedi.

Hankook WRC lastiklerinin geliştirilmesi konusunda yorum yapmayı reddetti.

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