FIA, Rally1 düzenlemelerini gözden geçirmeye hazırlanıyor

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Toyota ve Hyundai, geçen ay İsveç Rallisi'nde Elfyn Evans ve Ott Tanak'ı ralli dışı bırakan hibrit ünitesi sorunlarının ardından yeni Rally1 spor düzenlemelerinin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Autosport'a konuşan yeni Ralli Direktörü Andrew Wheatley, Tanak'ın ralli dışı kalmasından sonra yapılan tekliflerin Cumartesi günkü Dünya Motor Sporları Konseyi'nde tartışılacağını ve yönetmeliklerde birtakım değişiklikler yapılacağını doğruladı.

Tanak, İsveç Rallisi'nin 5. etabında ralli lideri Evans'ın sadece 1.1 saniye gerisinde ikinci sırada yer alırken hibrit ünitesinde kırmızı ışık yanması sonucu ralliden çekilmek zorunda kaldı. Estonyalı sürücü, araç halen çalışır durumda olmasına rağmen ralliden çekilmek zorunda kaldığı için öfkeliydi.

Evans, hibrit ünitesinde herhangi bir ışık yanmamasına rağmen benzer bir durum yaşadı ve yarış yönetimi tarafından kırmızı ışık yanıyormuş gibi muamele gördü.

Mevcut FIA yönetmeliklerine göre, uyarı ışıkları yanarsa veya hibrit ünitede aktif ışıklar yoksa, araç çalışır durumda olsa dahi ralliden çekilmek zorunda kalıyor.

Ralliden çekilmelerinin ardından Rally1 araçları, hibrit ünite tedarikçileri Compact Dynamics ve FIA ​​tarafından incelenip takımlara geri verilene kadar karantinaya alınıyorlar, bu esnada takımlar araca hiçbir şekilde dokunamıyor.

Wheatley, "Monte Carlo gerçekten harika bir ralliydi, hibritte zorluklar vardı ama İsveç daha karmaşıktı."

"İsveç Rallisi sonrası net bir çözüme sahip olmadığımız için asıl meselenin Ott'un başına gelenler olduğuna hiç şüphe yok."

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

"Normalde bir sorun gördüğünüzde, mühendisler size bunun A, B veya C olduğunu çok çabuk söyleyebilirler. Ott'un yaşadığı sorun ise çok net değildi, derinlemesine bir öğrenme ve kavrama sürecinin parçası olmaya devam ediyor. Sorunu nasıl bulacağımızı ve atabileceğimiz adımları biliyoruz."

"Takımların karşılaştığı sonuçlara anlayışla yaklaşıyoruz, bu hafta sonu Dünya Motor Sporları Konseyi'nde sadece spor tarafında değil, teknik tarafta da çalışabilmek için bazı önerilerde bulunacağız."

"Bu, gelecekte meydana gelecek olumsuz etkileri azaltacak. Umarım Cumartesi gününe kadar Dünya Motor Sporları Konseyi'nin kararlarının bazılarını paylaşabileceğiz."

“Yeni hibrit sistemlerle birlikte padoktakilerin %75'inin 'ya olursa' senaryolarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Takımlar bu senaryoların asla başlarına gelmeyeceğini umuyor ve açıkları ellerinden geldiğince kapatıyorlar. Mümkün olduğu kadar çok açığı kapatmaya çalışsanız bile her birini kapatmanız imkansız."

"İsveç Rallisi'nin son günü, güvenliği ve güvenlik süreçlerini nasıl iyileştirebileceğimizi anlamak için takımlarla bir araya geldik çünkü Ott'un kırmızı ışık yaktığı esnada sistemin nasıl çalıştığını anlamamız gerekiyor."

"İkinci olarak, teknik açıdan sorunun ne olduğunu ve nasıl düzeltileceğini bilmemiz gerekiyor ve üçüncü olarak spor düzenlemelerinde ince ayarlar yapmamız gerekiyor. Böylece Ott'un yaşadığı sorunları başkasının yaşamasının önüne geçebiliriz."

"Bu durumu çözebileceğimize güvenim tam. Çözümün püf noktası, tüm paydaşların mümkün olduğunca açık bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamak. Öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek için uygun adımları attığımızdan emin olmalıyız.” dedi.