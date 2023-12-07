FIA, rallinin geleceğini ele almak için bir 'çalışma grubu' oluşturdu

Dünya motor sporları yönetim organı bu kararı yarınki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısı öncesinde Bakü'deki Yıllık Genel Kurul Haftası'nda aldı.

FIA tarafından yapılan açıklamada çalışma grubunun 'Rallinin gelecekteki yönünü değerlendireceği' belirtildi. Çalışma grubuna FIA Başkan Yardımcısı Robert Reid, 2001 Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonu yardımcı pilot ve Motorsport UK'nin başkanı ve Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi olan 1981 WRC yardımcı pilot şampiyonu David Richards başkanlık edecek.

Çalışma grubu WRC'nin teknik, sportif ve kurumsal yönlerini de ele almayı planlıyor.



FIA'dan yapılan açıklamada, "Bugün Bakü'de düzenlenen Yıllık Genel Kurullar Haftası'ndaki Dünya Motor Sporları Konseyi Strateji oturumunda, rallinin gelecekteki yönünü değerlendirmek ve tavsiye etmek üzere bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı."

"Çalışma grubu, FIA Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı Robert Reid ve Dünya Motor Sporları Konseyi üyesi David Richards tarafından yönetilecek."

"FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın teknik, sportif ve kurumsal yönleri değerlendirilecek. Grup aynı zamanda rallinin geliştirilmesi için izlenecek yolu da ele alacak."

"İlk çalışma raporu iki hafta içinde WMSC ve WRC Komisyonu'nun değerlendirmesine sunulacak." denildi.

Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images Robert Reid ve David Richards

Çalışma grubunun oluşturulması, WRC'nin şov ve yön eksikliği nedeniyle sürücüler, takımlar ve taraftarlar tarafından eleştirildiği bir sezonun ardından geldi.

WRC sürücüleri özellikle değişim ihtiyacı konusunda seslerini yükseltmişti. Bunun sonucunda Elfyn Evans'ın yardımcı sürücüsü Scott Martin, WRC Komisyonu'na katılarak sürücülerin gelecekte yapılacak değişikliklerde söz sahibi olmasını sağladı.

O zamandan beri pek çok öneri bir araya getirildi ve yarın Dünya Motor Sporları Konseyi'ne sunulması bekleniyor.

Sunulan önerilerin, yol bölümlerinin uzunluğunu azaltarak WRC etkinliklerini sıkıştırmaktan, Pazar günleri aksiyonu canlandırmak için yeni bir puan sisteminin getirilmesine kadar kapsamlı olduğu anlaşılıyor.