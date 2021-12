FIA ralli direktörü Matton, 2022 Rally1 öncesinde görevinden ayrılıyor

Matton, 2018'de FIA'ya ralli direktörü olarak katıldı ve WRC'nin gelecek yıldan itibaren tanıtılacak olan Rally1 hibrit kurallarının yürürlüğe geçmesinde önemli bir rol oynadı.

FIA tarafından Matton'un ayrılışını teyit eden resmi bir açıklama henüz yayınlanmadı. Ancak kaynaklar, Autosport'un kardeş yayını Motorsport.com'un İtalya edisyonuna, Matton'ın artık FIA görevinde olmadığını doğruladılar.

Matton, Jean Todt tarafından FIA ralli başkanı olarak atanmıştı. Eski bir yarışçı olan Matton, daha önce Citroen'in fabrika WRC takımının yöneticisi ve patronu olarak iki görev yaptı.

Olivier Quesnel'den takım patronu rolünü devralarak 2012'de Citroen'e dönmeden önce, kendi MY Racing takımını kurmak için 2008'de Fransız markasından ayrıldı.

Matton'ın ayrılışı, FIA'nın geçen haftaki seçimle yeni başkan Muhammed ben Sulayem'i göreve getirmesinden birkaç gün sonra gerçekleşti.

Sulayem, WRC'yi geliştirmek istediği bir şampiyona olarak nitelendirmiş ve "iki buçuk üreticinin şampiyonada rekabet etmesi yeterli değil" demişti.

WRC'nin yeni düzenlemelerinde hibrit teknolojisini benimsemesinin nedenlerinden biri de yeni üreticilerin ilgisini çekmekti.

Halihazırda tam zamanlı fabrika çalışmaları yürüten Toyota ve Hyundai, M-Sport ile yarı zamanlı bir fabrika çalışması yürüten Ford ile birlikte yeni kurallarla çalışmalarını devam ettirecekler.

The WRC switches to Rally1 regulations next year, with the season-opening Monte Carlo Rally kicking off in January

Photo by: Julien Perez Alonso