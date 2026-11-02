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FIA, Junior WRC'nin 2027 formatını açıkladı

FIA, Dünya Ralli Şampiyonası'nın genç yeteneklere yönelik kategorisi Junior WRC'nin 2027 sezonunda uygulanacak yeni formatını açıkladı.

Tom Howard Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 18:40

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Diego Dominguez, Paraguay Junior WRC driver

Fotoğraf: M-Sport M-Sport

Yapılan değişiklikler kapsamında Junior WRC, gelecek sezon da beş WRC ayağından oluşacak.

Ancak maliyetleri ve uluslararası düzeyde yarışmanın getirdiği lojistik yükü azaltmak amacıyla takvim tamamen Avrupa'daki rallilerden oluşturulacak. İsveç, Hırvatistan, İtalya, Finlandiya ve İskoçya rallilerinin yer alacağı takvimde iki toprak, iki asfalt ve bir kar rallisi bulunacak.

Şampiyonanın final ayağında uygulanan çift puan sistemi de kaldırıldı. Buna göre beş rallinin tamamında kazanılan puanlar şampiyona sıralamasına katkı sağlayacak ancak ekiplerin en iyi dört sonucunun toplamı final klasmanını belirleyecek. Bununla birlikte ekiplerin şampiyona klasmanında yer alabilmeleri için sezonun son ayağı olan İskoçya Rallisi'ne katılmaları zorunlu olacak.

2027 sezonundaki en önemli değişiklik ise şampiyonaya verilecek ödül oldu. Junior WRC şampiyonu, 2028 sezonunda yedi ayaktan oluşan bir WRC2 programıyla ödüllendirilecek. Önceki yıllarda şampiyonlara dört ayaklık bir WRC2 programı sunuluyordu.

Şampiyonaya katılımı kolaylaştırmayı amaçlayan bir diğer düzenleme kapsamında Hankook, 2027 sezonu boyunca Junior WRC ekiplerine ücretsiz lastik tahsis edecek.

FIA Spor Başkan Yardımcısı Malcolm Wilson, yapılan değişikliklerle ilgili şunları söyledi: "Junior WRC'de hayata geçirdiğimiz değişiklikler, şampiyonayı daha erişilebilir ve rekabetçi hale getirme yolunda önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Aynı zamanda şampiyonanın, ralli sporundaki yeni yetenekler için dünyanın önde gelen gelişim programı olma konumunu daha da güçlendiriyor."

“Öncelikli hedeflerimden biri, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nı her seviyedeki yarışmacı için daha erişilebilir ve ekonomik hale getirmekti. Junior WRC'de 2027 sezonu için yaptığımız değişiklikler, bu hedefi gerçeğe dönüştürme yolunda atılmış bir diğer önemli adım."

“Bu değişikliklerin önemli bir parçasını, Junior WRC şampiyonuna sunulacak ödülün büyütülmesi ve yedi ayaklık bir WRC2 programına dönüştürülmesi oluşturuyor."

"Bu sayede şampiyon pilot, WRC2 araçlarının daha yüksek performansına uyum sağlamak, değerli deneyimler kazanmak ve bir üst seviyede kendini kanıtlamak için daha fazla zamana sahip olacak. Ralli sporunun gelecek nesil yeteneklerine yalnızca kariyerlerinde ilerleme değil, uluslararası iz bırakma fırsatı da sunmak istiyoruz."

Malcom Wilson

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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