FIA, Japonya Rallisi'ne dahil olan güvenlik aracına açıklık getirdi

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, 20.32 km'lik Nukata Ormanı etabının ortasında yolun bir tarafına çekilmiş olan sıfır numaralı araçla ilk karşılaşan isim oldu.

Dün altıncı etapta ikincilikten düştükten sonra bugün ralliye yeniden katılan Neuville, önündeki hareketsiz araçtan habersiz olarak aracı geçmeden önce kısa bir süre durdu. Bir süre sonra etabın geri kalanı için yol moduna geçti.

Toyota'dan Takamoto Katsuta da organizatörler kırmızı bayrakları çekmeden önce Japonya Rallisi resmi aracının yanından geçti.

M-Sport'tan Ott Tanak ve Hyundai'den Esapekka Lappi kırmızı bayraklar gösterildiğinde etaba çoktan başlamıştı. Etap bir gecikmenin ardından yeniden başladı.

Neuville, Katsuta, Lappi ve Tanak olaydan etkilendikleri için geçici zamanlarla ödüllendirildiler.

FIA tarafından açılan ilk soruşturmada, olayın tehlikeli bir yerde duran seyirciler tarafından tetiklendiği değerlendirildi.

Fotoğraf: Tomasz Kaliński Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

FIA'dan medyaya yapılan açıklamada, "Cumartesi sabahı FORUM8 Japonya Rallisi'nin 9. etabında, sıfır aracı etapta tehlikeli bir yerde duran seyircilerle karşılaştı ve durarak onlardan gitmelerini istedi."

"Ralli kontrolüne sıfır aracın güvenli bir yere geçtiği ve etabın yarışmaya başlamasına izin verildiği bilgisi verildi."

"11 numaralı araç (Neuville) etabın 8.6 km'sine geldiğinde, hâlâ etapta olan sıfır numaralı araca yaklaştılar."

"Bunun üzerine standart güvenlik protokolleri devreye sokuldu ve etap, halihazırda etapta bulunan araçlar için derhal kırmızı bayrakla işaretlendi."

"22 dakikalık bir gecikmeden sonra ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesinin ardından etap yeniden başlatıldı."

"Bu konuyla ilgili daha ileri bir soruşturma başlatılmıştır. Organizatörler ve FIA yerleşik güvenlik protokollerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek için çalışmaktadır ve her etabı izlemeye devam edecektir." sözlerine yer verildi.

Neuville yaklaştığında sıfır numaralı aracın neden yolun kenarında bulunduğu belirsizliğini koruyor.

Toyota'dan Elfyn Evans ralliyi takım arkadaşları Sebastien Ogier ve Kalle Rovanpera'nın önde götürüyor.