FIA boş ralli yöneticisi pozisyonu için çok acele etmiyor

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Yeni Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) sezonu, eski Citroen WRC patronu olan Matton’ın 2018’den beri yürüttüğü ralli direktörlüğü görevinden geçen ay sürpriz bir şekilde ayrılmasıyla birlikte Monte Carlo'da ralli yöneticisi koltuğunun boş kalmasıyla başladı.

Yeni Rally1 kuralların şekil almasında etkili olan Matton, FIA'nın yeni başkanı Mohammed Bin Sulayem ve onun yardımcısı Robert Reid’in göreve başlamasından birkaç gün sonra ayrılığını duyurdu.

Geçen ay Monte Carlo’daki sezon açılışında, FIA'nın genel sekreter yardımcısı Bruno Famin gayri resmi ve geçici olarak ralli yöneticiliğini üstlendi.

Etkinlikte medyaya demeç veren Reid, yeni göreviyle birlikte ralliye yoğun bir şekilde katılacağını ve FIA'nın Motton'ın yerini doldurmak için acele etmeyeceğini doğruladı.

Matton’ın yerinin doldurulması ile ilgili planlar sorulduğunda Reid: ”Yine de bakılması gereken bir şeyler var. Geçen haftanın tamamını Cenevre'de geçirdim; çok fazla bilgi elde ettik ve içerisinde olduğumuz ekiple birlikte organizasyonu anlamak için hepimiz oradaydık.”

“İlerisi için neye ihtiyacımız olduğuna ve ralli bölümünü daha ileriye taşımak için ihtiyacımız olan kişiye bakmamız gerekiyor."

Yves Matton, FIA Rally Director WRC Photo by: DPPI

“Çok büyük bir acelemizin olduğunu düşünmüyorum. Şampiyona ve bunla ilgili tüm çalışmalar başlıyor. Yeniden aramaya başlamadan önce bu araca üç yıllık bir zaman zarfı içinde bakmamız gerekiyor.”

“Dışarı çıkıp hemen birilerini bulmak için çok acelemiz olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Görünüşe göre WRC ay sonunda düzenlenecek olan İsveç Rallisi’nde de bu pozisyonu geçici olarak doldurmaya devam edecek.

Yeni bir ralli yöneticisi atama görevi, Reid'in yeni göreviyle birlikte ralli arenası için ele almak istediği bir takım konular arasında yer alıyor.

Daha önceden bahsedildiği şekilde Reid, WRC’nin gelecek yeni nesil düzenlemelerini ve en erken 2025'te tanıtılabilecek olan Rally1’i takip edecek araçları düşünmeye başlamasını istiyor.

Tüm bunlara ek olarak, yeni FIA yönetimi, otoriteye katılım seviyesini alttan yukarıya doğru arttırmanın yollarını araştırmayı planlıyor.

Çeviri: Fırat Demircioğlu