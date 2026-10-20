WRC

FIA, 2027 WRC sportif kurallarını resmen onayladı

FIA, yeni teknik kuralların yürürlüğe gireceği 2027 Dünya Ralli Şampiyonası öncesinde, önemli sportif düzenlemeleri resmen onayladı.

Tom Howard Zeynep Taş

Yayın tarihi: 20 Eki 2026 14:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Son Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından FIA, WRC'de büyük bir teknik değişimi beraberinde getirecek 2027 sezonuna ilişkin önemli ayrıntıları açıkladı. Yeni dönemde tamamen yeni WRC27 araçları ile güncellenmiş Rally2 kit araçları, şampiyonanın en üst kategorisinde mücadele edecek.

Daha önce bildirildiği üzere, en üst kategori Rally1 adını koruyacak. Ancak bu kategoride, iki farklı teknik düzenlemeye göre üretilen WRC Cars ve WRC Kit Cars olmak üzere iki araç türü yer alacak. İki araç türünün de benzer performans seviyeleri sunması bekleniyor.

Toyota'nın yanı sıra Project Rally One ve RMC Motorsport, orijinal WRC27 teknik düzenlemelerine uygun olarak tamamen yeni araçlar geliştirdikleri için WRC Cars sınıfında mücadele edecek.

Diğer tarafta, FIA'nın 7.500 euro'luk güncelleme kitini kullanmayı taahhüt eden Rally2 üreticilerinin araçları WRC Kit Cars olarak adlandırılacak. Yeni ön çamurluklar, ön tampon ve arka aerodinamik parçadan oluşan bu kiti kullanacağını açıklayan bilinen tek ekip M-Sport. Ekip, güncellenmiş Ford Fiesta Rally2 ile geçtiğimiz hafta İspanya'da testlere başladı.

FIA, hem WRC Cars hem de WRC Kit Cars araçlarının 33 mm'lik turbo hava kısıtlayıcısıyla yarışacağını da resmen doğruladı. Bu düzenleme, 32 mm'lik kısıtlayıcı kullanan mevcut Rally2 araçlarına kıyasla yaklaşık 15 beygirlik ek güç sağlayacak.

WRC'ye yeni bağımsız hazırlayıcı ekiplerin katılmasıyla birlikte, Üreticiler Şampiyonası'nın adı Takımlar Şampiyonası olarak değiştirildi. 15 ayaktan oluşacak sezon boyunca bu unvan için Rally1 kategorisindeki tüm üreticiler mücadele edebilecek.

Bunun yanı sıra, yeni bir 'WRC Takımlar Şampiyonluğu' da oluşturuldu. Tüm Rally1 katılımcılarına açık olacak bu şampiyona, sezonun belirlenmiş yedi rallisinde düzenlenecek. Bu yedi yarış arasında zorunlu bir denizaşırı ralli ve sezonun final yarışı da bulunacak.

WRC2, WRC3 ve WRC Master Cup unvanları ise 2027 sezonunda korunacak.

FIA ayrıca ralli piramidinin tabanını oluşturan giriş seviyesi Rally6 araçları için yeni homologasyon ve teknik düzenlemeleri de açıkladı.

Tahmini maliyeti 35.000 ila 47.000 euro arasında olacak yeni Rally6 kategorisi, rekabetçi rallilere katılım maliyetlerini önemli ölçüde düşürmek amacıyla geliştirildi. Böylece sınırlı bütçeye sahip sürücülere, motor sporlarına daha uygun fiyatlı ve erişilebilir bir başlangıç yolu sunulması hedefleniyor. Kategori, büyük ölçüde Fransa Otomobil Sporları Federasyonu'nun FR6 düzenlemelerini temel alıyor.

Yeni önden çekişli araçlar, seri üretim dört koltuklu modelleri temel alacak. Araçlarda standart 1.6 litrelik turboşarjlı veya 2.0 litrelik atmosferik motorlar kullanılabilecek.

Satın alma ve işletme maliyetlerini düşük tutmak amacıyla teknik düzenlemelerde frenler ve lastikler dahil olmak üzere seri üretimden türetilen bileşenlere yer verilecek. Araçlarda ayrıca geleneksel H tipi vites kutuları ve ayarlanamayan yarış amortisörleri kullanılacak.

Tüm bu maliyet azaltıcı önlemlere rağmen Rally6 araçlarında, Rally5-Kit araçlarıyla eşdeğer güvenlik standartlarının korunması amaçlanıyor.

Photo by: FIA

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Ogier'den Ali Türkkan'a tebrik mesajı: "Kariyerinde çok önemli bir adım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Tom Howard





WRC 2027 takvimini genişletti: ABD ve İngiltere geri dönüyor!



WRC



WRC



İtalya Rallisi



11 g



WRC 2027 takvimini genişletti: ABD ve İngiltere geri dönüyor!





Elfyn Evans, WRC Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı!



WRC



WRC



İtalya Rallisi



15 g



Elfyn Evans, WRC Dünya Şampiyonluğu'na ulaştı!





WRC Sardinya: Solberg Evans'a yetişti, şampiyonluk mücadelesi yeniden kızıştı!



WRC



WRC



İtalya Rallisi



16 g



WRC Sardinya: Solberg Evans'a yetişti, şampiyonluk mücadelesi yeniden kızıştı!

Son Haberler





FIA, 2027 WRC sportif kurallarını resmen onayladı



WRC



WRC WRC 3 dk



FIA, 2027 WRC sportif kurallarını resmen onayladı





Verstappen: "F1, 2027 sprint takvimini gözden geçirmeli"



Formula 1



F1 Formula 1 48 dk



Verstappen: "F1, 2027 sprint takvimini gözden geçirmeli"





MotoGP yönetimi, Katar GP'sinin planlandığı gibi yapılmasını istiyor



MotoGP



MGP MotoGP



Katar GP



1 s



MotoGP yönetimi, Katar GP'sinin planlandığı gibi yapılmasını istiyor





Lewis Hamilton'ın 'özel tribünü' Las Vegas GP'ye geri dönüyor



Formula 1



F1 Formula 1



Las Vegas GP



3 s



Lewis Hamilton'ın 'özel tribünü' Las Vegas GP'ye geri dönüyor

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol