FIA: "2027 WRC kurallarında mevcut Rally1 araçlarının %80'i korunacak"

FIA, geçen yıl Rally1 hibrid döneminin başlamasından bu yana, son iki yıldır WRC düzenlemelerinin bir sonraki kural seti üzerinde çalışmaları sürdürüyor.

Rally1 düzenlemeleri, 100kW'lık bir kontrol hibrid kitiyle birleştirilmiş 1.6 litrelik turbo şarjlı bir motordan kısa aralıklarla 500 beygir gücü üreten, daha sağlam bir uzay şasisi etrafında inşa edilmiş yepyeni otomobiller ortaya çıkardı. Mevcut WRC araçları %100 sürdürülebilir yakıtla çalışıyor.

FIA'nın yeni dönem kurallarından parçalar yayınlamasına rağmen 2027 teknik düzenlemelerinin tüm ayrıntıları henüz onaylanmadı. Eylül ayında, her ne kadar tam elektrikli ve hidrojenli motorlar araştırılsa da, otomobillerin hibrid güç ünitesiyle devam edeceği açıklandı.

FIA yol sporları direktörü Andrew Wheatley, Motorsport.com'a verdiği demeçte 2027 kurallarında bazı değişikliklerin olacağını ancak araçların mevcut Rally1 DNA'sının %80'ini koruyacağını söyledi.

WRC'nin geleceğe yönelik teknik yol haritasını resmileştirmek için ilerleme kaydedilirken, 2024 yılına kadar onaylanmış bir yönetmelik setinin açıklanması beklenmiyor.

FIA'nın mevcut Rally1 araçlarının çok pahalı olduğunu açıkça kabul etmesiyle birlikte, yeni kurallar için kilit önem taşıyan bir husus maliyetin düşürülmesi.

Wheatley, "Teknik düzenlemelerin geleceği konusunda paydaşlar arasında çok iyi bir işbirliğimiz var."

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

"Geleceğin nasıl olacağına dair ana hatlarıyla bir anlaşmamız var, ancak her zaman olduğu gibi şeytan ayrıntıda gizli. Mevcut Rally1 aracının %80'i kalacak."

"Sanırım hepimiz araçların hızıyla ilgili zorluklar olduğunu biliyoruz, oldukça hızlılar ve pahalılar, hayal ettiğimizden daha pahalılar."

"Dolayısıyla bunlar Rally1'in ikinci neslini nasıl geliştirmek istediğimize dair iki temel unsur."

"Asıl zorluk bu iki hedefe nasıl ulaşacağımız. Açıkçası kimse bir şeyi değiştirmek istemiyor ama aslında hepimiz bazı ayrıntıları değiştirmemiz gerektiğini biliyoruz."

"Hibrit bir otomobil olacak ama bu tam da detaylarla ilgili bir tartışma çünkü hibrit bir otomobile ulaşmanın pek çok yolu var. Geliştirme döngüsü 2025 ve 2026'nın başında başlayacak ve yeni araçlar 2027'de piyasaya sürülecek. Üreticilerin iki net yıla ihtiyacı var, ancak nispeten küçük değişikliklerden bahsediyoruz."

"Yönetim kurulu genelinde fikir birliği sağlayana kadar teklifi yayınlamak istemiyoruz ve bunu sağlamaya çok yakınız." dedi.

Ancak Wheatley, şu anda üzerinde çalışılan teknik teklife üreticilerden gelen ilk ilgiden cesaret aldıklarını söyledi.

FIA tarafından WRC'nin ilerlemesi için ideal olarak dört üretici hedefi belirlendi. WRC'ye geri dönüş olasılığını araştırdığı bilinen markalardan biri de Toyota ile potansiyel bir motor işbirliğini düşündüğü anlaşılan Subaru.

Wheatley, "Şunu söyleyebilirim ki, şampiyonaya olumlu ilgi gösteren üreticilerin olması beni çok şaşırttı."

"Bazıları zaten şampiyonayla ilgileniyor, bazıları yeni, bazıları da geçmişte ilgilenmiş üreticiler." dedi.