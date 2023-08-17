FIA, 2025 kural değişiklikleri için WRC ile görüşmelerde sona yaklaştı

FIA'nın birkaç aydır üzerinde çalıştığı 2025 ve 2026 kuralları büyük değişiklikler içermeyecek, yalnızca Rally1 kurallarının bir evrimi konumunda olacak.

Daha önce bildirildiği gibi, düzenlemelerin resmileştirilmesi için ilk olarak bir hibrit ünite tedarikçisiyle anlaşmaya varılması gerek.

Şu an hibrit üniteler standart olarak Compact Dynamics firması tarafından tedarik ediliyor, ancak firmanın sözleşmesi 2024 sezonunun ardından sona erecek.

FIA'nın önceliği mevcut tedarikçiyle devam etmek, ancak olası anlaşmazlıkların sonucu farklı bir tedarikçiyle anlaşılması ihtimali de göz ardı edilmiyor.

Geçtiğimiz hafta takımlarla gerçekleştirilen bir toplantının ardından konuşan FIA ralli direktörü Andrew Wheatley, olumlu sonuçlar elde ettiklerini düşünüyor.

Autosport'a konuşan Wheatley, Compact Dynamics ile yeni anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna, "Kesinlikle çok yakınız."

"Takımlarla epey verimli bir toplantı gerçekleştirdik, şu an hepimiz hemen hemen aynı fikirdeyiz. Henüz net bir açıklamada bulunamam, ancak önemli adımlar attık."

"Yapmamız gereken biraz iş var ama bence herkes gelecek vizyonunu çok daha tutarlı bir şekilde görmeye başladı." yanıtını verdi.

Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Sözlerine tüm takımları memnun etmek istediğini söyleyerek devam eden Wheatley, "Anahtar kelime istikrar.

"Rally1 araçlarının 2027 sezonunun ardından geçireceği değişim için çalışıyoruz, sanırım 2025 ve 2026'da yapmamız gereken tek şey bu ortamda çalışacağımız ticari koşulları belirlemek."

"Üç yıllık bir sözleşmeye sahip tek bir tedarikçi anlaşması var ve bunun sonuna geliyoruz, seride yer alan tüm üreticilerin bu durumdan nasıl etkileneceğini görmek istiyoruz."

"Hepimiz hibrit ünitelere büyük yatırım yaptık. Mesele ilk olarak bir vizyon belirlemekten ziyade ticari gerçekliklerin tüm paydaşları memnun edip etmeyeceğini görmek."

"Masada tüm taraflarca değerlendirilmekte olan bir teklifimiz var, bir sonraki adım şartlarda anlaşmak olacak. Henüz her şey bitmiş değil ancak bir sonraki adımın ne olacağına dair net verilere sahibiz." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Toplantıda konuşulanların kendisini tatmin ettiğini belirten M-Sport takım patronu Richard Millener, "Son birkaç yıldır yaşadığımız zorluklardan dolayı hala bazı hayal kırıklıklarımız var, ancak hem FIA, hem de tedarikçi tarafından sorunları çözmek için büyük çaba sarf ediliyor."

"Yeni bir teknoloji geliştirmek her zaman bazı büyüme sancılarına yol açar."

"Hibrit ünitenin performans açısından çok kötü olmadığını düşünüyorum, ancak işin tedarik ve servis tarafında pek çok sorun yaşandı, tüm takımlar baskı altında. Bunu kontrol etmemiz gerekiyor."

"Gelecek için kabaca bir vizyona sahip olmalıyız, bu sayede nereye gittiğimizi net şekilde görebiliriz. Sanırım taraflar da bunun üzerinde çalışıyor."

"Görünüşe göre hala bazı zorluklar var ama atılan adımlar olumlu, uzun süredir böyle bir şey yaşamamıştık." dedi.