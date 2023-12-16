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FIA, 2024 WRC puan sistemini açıkladı

FIA, 2024'te uygulamaya konulacak olan yeni Dünya Ralli Şampiyonası puan sistemini yayınladı.

Tom Howard
Editör Tom Howard
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Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

WRC'nin, etkinliklerin son gününü renklendirmek amacıyla yeni bir puan yapısını benimseyeceği bu ayın başlarında Bakü'de düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanmıştı.

FIA, WRC'nin 2024 sportif düzenlemelerini yayınladı ve bu düzenlemeler yeni puan yapısının tüm ayrıntılarını içeriyor. 

Yeni sisteme göre, 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1 puanları cumartesi günkü sonuçlara göre dağıtılacak ancak ekiplerin, Pazar günü sonunda rallinin final klasmanına ulaşması halinde verilecek.

Eğer bir ekip pazar günü finiş göremezse, cumartesi puanları bir sonraki en iyi sıralamayı elde eden ekibe verilecek.

En büyük değişiklik, şampiyona puanlarının artık özellikle Pazar günkü performansa göre verilmesidir. Bu puan sisteminin getirilmesinin başlıca nedeni, sürücülerin Pazar günkü etapları rahat bir şekilde geçerek ralli sonunda gerçekleştirilen Güç Etabı için lastiklerini korumalarını önlemek.

Yarışmacılar pazar günü en fazla yedi puan için mücadele edecekler. Puanlar ilk yedi yarışmacıya şu şekilde verilecek: 7-6-5-4-3-2-1.

Güç Etabı değişmeden kalacak ve en hızlı beş sürücü maksimum beş puan olmak üzere bonus puanlar alacak.

Bir sürücü mükemmel bir ralli tamamlarsa, önceki kurallarda olduğu gibi toplam 30 puan almaya devam edecek.

Thierry Neuville (BEL), Hyundai World Rally Team, Hyundai i20 N Rally1

Fotoğraf: McKlein / McMaster

Thierry Neuville (BEL), Hyundai Dünya Ralli Takımı, Hyundai i20 N Rally1

Rallinin galibi yine de tüm etkinlik için genel zamana göre ilan edilecek ancak teorik olarak bir sürücü pazar günü tam yedi puan almamasına rağmen ralliyi kazanabilir.

Diğer taraftan bir pilot, teorik olarak ralli galibinden daha fazla puan alabilir.

Kurallar, "Dünya Ralli Şampiyonası'nda Üreticiler, Sürücüler ve Yardımcı Sürücüler için Cumartesi gününden sonraki genel klasman dikkate alınarak (Cumartesi günkü son zaman kontrolüne kadar ve Cumartesi günü dahil olmak üzere tahakkuk eden tüm zaman cezaları ile birlikte) her ralli için aşağıdaki ölçeğe göre puan verilecektir: 1: 18 puan 2: 15 puan 3: 13 puan 4: 10 puan 5: 8 puan 6: 6 puan 7: 4 puan 8: 2 puan 9: 2 puan 10: 1 puan. Puan almak için ekibin rallinin Nihai Klasmanında sınıflandırılmış olması gerekir. Eğer bir ekip rallinin Nihai Klasmanında yer almıyorsa, bir sonraki Yarışmacı(lar) puan almak için bir üst sıraya geçecektir."

"Dünya Ralli Şampiyonası'nda Üreticiler, Sürücüler ve Yardımcı Sürücüler için aşağıdaki skalaya göre ek puanlar sadece Pazar gününün birikmiş genel klasmanına göre verilecektir; bu klasman, gece yeniden gruplandırmadan sonraki ilk zaman kontrolünden rallinin yarışma unsurunun son zaman kontrolüne kadar olan bölümü kapsar. 1: 7 puan 2: 6 puan 3: 5 puan 4: 4 puan 5: 3 puan 6: 2 puan 7: 1 puan." şeklinde değiştirildi.

Sportif düzenlemeler artık Rally1 araçlarının hibrit ünitesi olmadan yarışmasına da izin veriyor ancak bu araçlar üretici şampiyonası puanı almaya hak kazanamayacak ve aynı konuma monte edilmiş ve çalışan bir hibrit ünitesiyle aynı ağırlıkta olan sahte bir hibrit ünitesiyle yarışmaları gerekecek.

Motor değişim yönetmeliğinde de bir değişiklik yapıldı ve artık şu ifade yer alıyor: "Ralli öncesi kontrollerin bitimi ile Rallinin sonu arasında motor arızası olması durumunda, Madde 17.1.1'de izin verilen motor sayısının aşılmaması kaydıyla hasarlı motorun değiştirilmesine izin verilir."

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