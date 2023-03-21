Evans'ın Meksika Rallisi'nde üçüncü olma sebebi süspansiyonmuş

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Evans, Hyundai'den Thierry Neuville ile sezonun ilk çakıl taşlı yarışında son ana kadar süren yoğun bir ikincilik mücadelesine girdi.

Evans, Esapekka Lappi'nin liderlikten düşmesinin ardından Cumartesi sabahı ikinciliği devraldı ancak üçüncü sıradaki Neuville ile arasında yalnızca 11.6 saniyelik bir fark vardı.

Neuville, Pazar günü son dört etaba girerken farkı 4.3 saniyeye indirdi. Evans 21. etabı Neuville'den 1.7 saniye farkla kazandı ancak bunu yaparken GR Yaris'in süspansiyonuna zarar verdi.

Evans, araçta ne varsa kullanarak bükülmüş süspansiyon kolunu yol kenarında onarmak zorunda kaldı. Ancak bu onarım iki kez WRC ikincisi olan sürücünün en üst seviyeye çıkmasına yetmedi ve son etapta ikinciliği 0.4 saniye farkla Neuville'e kaptırdı.

İkincilik mücadelesini kaybettiği için hayal kırıklığına uğramış olsa da Evans, geçtiğimiz Ağustos ayındaki Belçika Rallisi'nden bu yana ilk kez podyuma geri döndüğü için rahatlamıştı.

Bu yıl Monte Carlo'daki sezon açılışında yaşanan bir lastik patlaması onu muhtemel bir podyumdan mahrum bırakırken, üç Toyota da İsveç'te hız mücadelesi verdi.

Şampiyona lideri Ogier'in 12 puan gerisinde beşinci sırada yer alan Evans, "Genel olarak sağlam bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum, dürüst olmak gerekirse ikinci olmak için hızımız vardı; ancak ne yazık ki birkaç şeyi bir araya getiremedim."

Podium: Winners Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, second place Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1, third place Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Olumlu olan şey, uzun bir aradan sonra ilk kez podyuma çıkmış olmam, bu bana çok uzun bir süre gibi gelmişti. Bu yüzden mutluyum ve çakıl zeminde hissettiklerimden memnunum."

"Elbette biraz hayal kırıklığına uğradım. Hasarlı süspansiyon koluyla önde mücadele etmek oldukça zordu ve sıfır puanla dönmek istemediğimiz için bununla ilgilenmek zorundaydık. Karışık duygular içindeyim." dedi.

Evans'ın süspansiyon kolunda beklenmedik bir onarım girişimine tanık olduktan sonra Neuville, Evans'ın 'yaralı bir araçla' savaşmaya devam etme cesaretini alkışladı.

Neuville, "Hâlâ gayret ettiğini gördüğümde, bu adamın gerçekten büyük cesareti olduğunu anladım."

"Ama ben de aynı pozisyonda olsaydım, şansımı zorlamam gerekirdi. O da bunu yaptı ve mücadeleyi sonuna kadar götürdü." dedi.