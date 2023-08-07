Evans: "WRC'nin efsaneleri Vatanen ve Salonen'i yakalamak çılgınca'"

Evans, WRC kariyerindeki en dominant performanslarından birini sergileyerek dünyanın en saygın rallilerinden birinde altıncı kariyer zaferini elde etti.

Toyota sürücüsünün Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'e karşı 39.1 saniyelik galibiyeti, Galli sürücünün 2021'deki başarısının ardından gelen bu galibiyetle birlikte etkinliğin 72 yıllık tarihindeki en başarılı İngiliz sürücü olmasını sağladı.

Bu sonuçla Evans, Finlandiyalı Dünya Şampiyonları Vatanen (1981, 1984) ve Salonen'in (1985-86) kendi ülkelerindeki rallilerde elde ettikleri zaferlere ortak oldu. Evans ayrıca, üç kez kazanan Sebastian Loeb ve Ott Tanak ile birlikte, İskandinavya dışından gelip Finlandiya Rallisi'ni birden fazla kez kazanan üç pilottan oluşan seçkin bir grup arasında yer alıyor.

Sebastien Ogier, Carlos Sainz, Didier Auriol, Markko Martin ve Kris Meeke'nin her biri bir kez zafere ulaştı.

Evans, Autosport'a verdiği demeçte, WRC tarihi açısından zaferinin büyüklüğüne şu şekilde tepki verdi: "Böyle düşündüğünüzde çok çılgınca."

"[Finlandiya'daki en başarılı Britanyalı sürücü olmak] çok havalı bir şey, ama bir şekilde hiçbir şeyi değiştirmiyor. Eminim bir gün geriye dönüp baktığımda gurur duyacağım."

"Harika bir hafta sonu oldu, araçta gerçekten güzel bir his vardı ve bununla birlikte etap zamanları çok doğal bir şekilde geldi. Açıkçası burada ikinci kez kazanmak harika bir duygu."

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Bu zafer Evans'a Finlandiya Rallisi tarihinde özel bir yer kazandırırken, şampiyona lideri Kalle Rovanpera'nın sekizinci etapta sezonun ilk yarıştan çekilmesini yaşamasının ardından WRC şampiyonluk yarışını da ateşledi.

Evans'ın Güç Etabı galibiyetiyle desteklenen zaferi, sezonun bitimine dört tur kala Rovanpera'nın liderliğini 25 puana indirdi.

Evans, "Kalle ile aramızda hala büyük bir fark olduğu doğru ve o çok formda."

"Ama elbette şampiyonluk mücadelesi vermek için buradayız ve şimdi tünelin ucunda buraya geldiğimiz zamana kıyasla çok daha fazla ışık var."

"Kalle'nin başına gelenler talihsizlik. Bence oldukça şanssızdı ve bunu görmekten asla hoşlanmazsınız, özellikle de böyle hızlı bir yerde."

"Şampiyona açısından artık daha önemli ve yılın geri kalanında mücadele etmeyi dört gözle bekleyeceğiz." dedi.