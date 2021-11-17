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WRC / Rally Monza Haberler

Evans, WRC sezon finalinde elinden gelenin en iyisini yapacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Cem Özel
, Editör

Elfyn Evans, bu hafta sonu Monza Rallisi ile sona erecek olan WRC sezonunu şampiyon olarak tamamlamak için “elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu” söyledi.

Evans, WRC sezon finalinde elinden gelenin en iyisini yapacak

Toyota sürücüsü, İtalya’daki asfalt zemin rallisi öncesinde yedi kez dünya şampiyonu takım arkadaşı Sebastien Ogier’nin 17 puan gerisinde yer alıyor.

Evans, şampiyonluğu Ogier’den almak ve Richard Burns’ten (2001) sonraki ilk Britanyalı şampiyon olmak için çok küçük bir şansı olduğunu kabul etti.

Ancak Gallerli sürücü, şampiyonu belirleyen mücadelelerde her zaman bir şeylerin olabileceğini söyledi. Evans, geçen sene şampiyona lideriyken son rallide kaza yapmış ve şampiyonluğu Ogier’ye kaptırmıştı.

Bu hafta sonu ise Evans’ın görevi daha basit. Eğer ilk üçte bitiremezse, Ogier’nin ne yaptığına bakılmaksızın, şampiyon Fransız sürücü olacak. Evans’ın, Ogier’den 18 puan fazla alması gerekiyor ve bu hafta sonundan alınabilecek maksimum puan sayısı 30.

Finlandiya’dan bu yana 44 puanlık farkı düzenli şekilde azaltan Evans, “Sürücüler şampiyonluğunu alma şansına sahip olarak son ralliye gelmek güzel.”

“Çok küçük bir şansım var ancak (co-pilot) Scott Martin ile elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yaklaşımımız, mümkün olan en iyi sonucu hedeflemek olacak ve neler olacağını göreceğiz.” dedi.

32 yaşındaki sürücü, bu sene Portekiz ve Finlandiya’da kazanmayı başardı ancak şampiyonluk umutları, Safari Rallisi’nde bir kayaya çarpması ve Acropolis’te vites kutusu sorunu yaşamasıyla zarar gördü.

Evans finished second on the last rally in Catalunya to close his gap to Ogier

Evans finished second on the last rally in Catalunya to close his gap to Ogier

Photo by: Toyota Racing

Evans, “Sezonun orta bölümünün zorlu geçmesinin ardından, son birkaç ayak bizim için daha iyiydi. Ancak Monza, yine tamamen farklı bir mücadele olacak.”

“Dağlardaki etaplar gerçekten güzel bir karaktere sahip. Ancak pist içerisindeki etaplar çok karmaşık ve pek de akıcı değil.”

“Tüm bunları ralli öncesi testte anlamak imkansız, ancak geçtiğimiz senenin ardından ne bekleyeceğimiz konusunda iyi bir fikrimiz var.” şeklinde konuştu.

Bu hafta sonu ayrıca, mevcut versiyon WRC araçlarının son rallisi olacak. Şampiyona, gelecek sene yeni hibrid Rally1 araçlarına geçecek.

Monza Rallisi cuma günü başlayacak ve İtalyan tepeleri ile ünlü Monza pisti de dahil olmak üzere 16 etaptan oluşacak.

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