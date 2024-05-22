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WRC Portekiz Rallisi

Evans WRC Portekiz'de yaşadığı sorunların ardından yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu düşünüyor

Üç Dünya Ralli Şampiyonası ikinciliği bulunan Elfyn Evans, Portekiz'de unutulması gereken bir hafta sonu yaşamasına neden olan ayar sorunlarının ardından "bazı yeni fikirlerin" gerekli olduğunu söyledi.

Burhan Güneydaş
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Şampiyona lideri Hyundai pilotu Thierry Neuville ile aralarında 24 puan fark bulunan Toyota pilotu Evans, 'dokunduğu her şeyin ters gittiğini' düşünüyor.

Evans'ın sıkıntıları Cuma günü, takım arkadaşları Sebastien Ogier, Kalle Rovanpera ve Takamoto Katsuta ile kendisinin GR Yaris Rally1 araçlarıyla çakıllı zeminde dengeyi bulmakta zorlanmaları ile başladı.

Bu durum, Evans'ı yol üzerinde ikinci sırada başladığı için liderlik tablosunda aşağı düşürdü. Ayrıca Evans'ın co-pilotu Scott Martin 6.etap için yol defterini unutunca, Evans yol notlarını telefondan almak zorunda kaldı.

Galli pilot her ne kadar hız notlarından dolayı vakit kaybetmese de, lastik patlaması nedeniyle 52.6 saniye kaybetmesi üzerine Cumartesi gününü altıncı sırada tamamladı. Ayrıca kırılan radyatör Pazar rallisini tehlikeye attı ve ekstra puan kazanma şansını ortadan kaldırdı. Böylece Evans yalnızca 6 puan alabildi ve Neuville ile arasındaki puan farkı 24'e yükseldi.

Evans, takımının WRC takvimindeki bir sonraki durak olan Sardinya'da (30 Mayıs-2 Haziran), Portekiz'de yaşadığı setup sorunlarını çözebileceğini umuyor.

Motorsport'a açıklamalarda bulunan Evans, "Buradaki tek olumlu şey aldığım 6 puan. Tabii ki hafta sonunu unutmak istiyorum ancak buradan dersler çıkarıp bir sonraki yarışa hazır olmalıyız."

"Mevcut durumumuzu göz önüne alırsak işimiz zor olacak ancak Sardinya için mutlaka yeni fikirler üretmemiz gerekiyor." dedi.

Çözüm için yeterli sürenin olup olmadığı sorulduğunda ise Evans, "Muhtemelen yeterli vakit var ancak bir şeyi denemeden uygulamak riskli. Belki de geçmişe dönüp bakmamız gerekiyor. Takım içerisinde konuşup neler olacağını göreceğiz."

Toyota, FIA'nın test düzenlemeleri kapsamında sınırlı olan test günleri nedeniyle, iki çakıl rallisine hazırlanmak için Portekiz öncesi testini Sardinya'da yapmayı tercih etmişti.

Takım patronu Jari-Matti Latvala, araçların Sardinya'da daha iyi performans göstereceğini düşünüyor.

Latvala, "Cumartesi günü aracın performansında iyileşme gördüğümüzü düşünüyorum, bu da ileriye doğru atılmış iyi bir adımdı."

"Sardinya hakkında çok endişeli değilim, ancak en önemlisi yolda kalmamız gerekiyor çünkü şu anki şampiyona çok fazla hata yapmanıza izin vermiyor. Cezası oldukça ağır." dedi.

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