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WRC / Monte Carlo Rallisi Haberler

Evans, Ogier'siz şampiyonluk mücadelesinin "açık" olacağını düşünüyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, takım arkadaşı Sebastien Ogier'in yarı zamanlı olarak mücadele edeceği 2022 WRC sezonunda, şampiyonluğun favorisi olarak görülse bile, şampiyonluk savaşının tamamen açık olduğunu düşünüyor.

Evans, Ogier'siz şampiyonluk mücadelesinin "açık" olacağını düşünüyor

Toyota sürücüsü, 2020 ve 2021'de şampiyonluk mücadelesini son ana taşıyarak, son iki sezonda da takım arkadaşı Ogier'in arkasında ikinci oldu.

Ogier'in, sekizinci dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra tam zamanlı WRC kariyerine ara verirken, Evans, yeni Rally1 hibrit düzenlemeleriyle gelecek yıl şampiyonluk için mücadele edecek ilk isimlerden biri olarak görülüyor.

İki yıl üst üste şampiyonluğa yaklaşan Evans, Ogier'in yokluğuna rağmen, gelecek yıl şampiyonluk için yarışan birkaç sürücü olacağını düşünüyor.

Evans, gelecek yılki şampiyonanın sonucunu belirlemeye yardımcı olacak bir diğer faktörün, takımların yeni Rally1 araçlarını geliştirirken izledikleri yollar olduğuna da dikkat çekti.

Evans, Autosport'a, "Önümüzdeki yıl hâlâ çok açık. Şu anda şampiyonada, yenilmek için fazla hızlı olan birçok hızlı sürücü var ve hibrit düzenlemeleriyle de hâlâ birçok bilinmeyen var."

"En iyi araçla çıkmak bile çok zor olabilir. Önümüzdeki yılın ne getireceğini görmemiz gerekiyor." dedi.

Evans, Ogier'in yarı zamanlı yarışma kararı almasıyla, Kalle Rovanpera ve Takamoto Katsuta ile birlikte Toyota'nın tam zamanlı sürücü kadrosundaki en yaşlı ve deneyimli sürücü olacak.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

Ancak Evans, Toyota, sürücüleri arasında eşitlikçi bir yapı benimsediği için, takım lideri rolünü üstleneceğini düşünmüyor.

"En yaşlı ve belki de en deneyimli sürücü ben olabilirim ama aynı zamanda Toyota'nın yapısının da çok eşitlikçi olduğunu biliyoruz."

"Bir sürücünün sırtında, diğerinden daha fazla yük yok ve bence en iyisi de bu."

"Hepimiz çok iyi anlaşıyoruz. Ayrıca Seb'in de hâlâ aramızda olması harika ve bu yıl yaptığımız gibi, birbirimizden bir şeyler öğrenebiliyoruz."

Evans'ın 2022 sezonu hazırlıkları, Kasım ayında yeni GR Yaris'i test ederken bir kaza geçirdiği için, tamamen sorunsuz olmadı.

Ancak Toyota, 20-23 Ocak tarihleri arasında yapılacak Monte Carlo'daki sezon açılışı öncesinde Fransa'da yapılan yakın tarihli bir testin ardından, yeni aracının hazır olduğuna emin.

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