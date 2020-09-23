Evans, Türkiye Rallisi zaferine rağmen şampiyonluk konusunda temkinli

Evans, takvimdeki en zorlu ralli olarak kabul edilen Türkiye Rallisi'ni 35.2 saniye farkla kazandı ve şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Sezonun kalan kısmında iki ralli daha yapılması planlanıyor. Bu ralliler İtalya ve Ypres Rallisi olacak ve Evans 18 puanlık bir fark açmış durumda.

Evans galibiyetin ardından şöyle dedi: "Böyle olması diğer şekilde olmasından daha iyidir. Bunu çok fazla düşünmedim. Şimdi ile sezon sonu arasında neler olacağını kim bilebilir?"

"Sonunda bir kez yarış dışı kalırsınız ve her şey yine tepetaklak olabilir. Sonraki ralliler için başımızı önümüze eğmeliyiz.”

“Tabii ki çok mutluyum, amaa bunun benim en tatlı galibiyet olmadığını biliyorum. Asla bu şartlar altında kazanmak istemezsiniz. Elbette bunlar iyi puanlar ve buraya tam olarak bunun için geldik. Burası bildiğimiz üzere biraz piyango gibi."

"Bunu etkilemek için yapabileceğiniz çok az şey var. Bu sefer doğru taraftaydık. Geçmişte şartlar lehimize değildi ve karanlık olan taraftaydık. Bence bundan ötürü mutlu olmalıyız.”

Diğer tarafta yarış dışı kalan Sebastien Ogier, karşılaştığı sorunların Toyota takımı için "bir ilk" olduğunu açıkladı.

Fransız sürücü, "Gerçek şu ki, geçen hafta sonu daha önce hiç yaşanmamış iki büyük sorun yaşadığımız için oldukça şanssızdık. Takımın bir daha bunların yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacağından tamamen eminim."

“Ama bu mekanik bir spor ve motor sporlarında bazen her hafta sonu yerine aynı hafta sonu tüm sorunlara sahip olmanın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz!"

"Elbette bu kadar kısa bir şampiyonada, teknik bir arıza ile yarış dışı kalmak iyi değil." dedi.

Toyota takım patronu Tommi Makinen de Ogier'in yaşadığı sorundan ötürü üzgündü.

"Seb'e olanlar için çok ama çok üzgünüz. Geçen hafta sonu şanslı değildi, galibiyet için savaşabilirdi."