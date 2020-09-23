WRC
WRC
R
WRC
Estonya Rallisi
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Türkiye Rallisi / Son dakika

Evans, Türkiye Rallisi zaferine rağmen şampiyonluk konusunda temkinli

paylaşım
yorumlar
Evans, Türkiye Rallisi zaferine rağmen şampiyonluk konusunda temkinli
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Türkiye Rallisi'ndeki zafere rağmen temkinli kalmaya devam ettiğini, çünkü rakipleri sorun yaşadığın farkında olduğunu belirtti.

Evans, takvimdeki en zorlu ralli olarak kabul edilen Türkiye Rallisi'ni 35.2 saniye farkla kazandı ve şampiyona için çok değerli puanlar kazandı.

Sezonun kalan kısmında iki ralli daha yapılması planlanıyor. Bu ralliler İtalya ve Ypres Rallisi olacak ve Evans 18 puanlık bir fark açmış durumda. 

Evans galibiyetin ardından şöyle dedi: "Böyle olması diğer şekilde olmasından daha iyidir. Bunu çok fazla düşünmedim. Şimdi ile sezon sonu arasında neler olacağını kim bilebilir?"

"Sonunda bir kez yarış dışı kalırsınız ve her şey yine tepetaklak olabilir. Sonraki ralliler için başımızı önümüze eğmeliyiz.”

“Tabii ki çok mutluyum, amaa bunun benim en tatlı galibiyet olmadığını biliyorum. Asla bu şartlar altında kazanmak istemezsiniz. Elbette bunlar iyi puanlar ve buraya tam olarak bunun için geldik. Burası bildiğimiz üzere biraz piyango gibi."

"Bunu etkilemek için yapabileceğiniz çok az şey var. Bu sefer doğru taraftaydık. Geçmişte şartlar lehimize değildi ve karanlık olan taraftaydık. Bence bundan ötürü mutlu olmalıyız.”

Diğer tarafta yarış dışı kalan Sebastien Ogier, karşılaştığı sorunların Toyota takımı için "bir ilk" olduğunu açıkladı. 

Fransız sürücü, "Gerçek şu ki, geçen hafta sonu daha önce hiç yaşanmamış iki büyük sorun yaşadığımız için oldukça şanssızdık. Takımın bir daha bunların yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yapacağından tamamen eminim."

“Ama bu mekanik bir spor ve motor sporlarında bazen her hafta sonu yerine aynı hafta sonu tüm sorunlara sahip olmanın daha iyi olduğunu söyleyebiliriz!"

"Elbette bu kadar kısa bir şampiyonada, teknik bir arıza ile yarış dışı kalmak iyi değil." dedi.

Toyota takım patronu Tommi Makinen de Ogier'in yaşadığı sorundan ötürü üzgündü.

"Seb'e olanlar için çok ama çok üzgünüz. Geçen hafta sonu şanslı değildi, galibiyet için savaşabilirdi."

2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!

Önceki haber

2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Türkiye Rallisi

Çok Okunanlar Bugün

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

Ralf Schumacher: "Hamilton, Mercedes'le ilgili belirsizlik nedeniyle yeni kontrat imzalamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Hamilton, Mercedes'le ilgili belirsizlik nedeniyle yeni kontrat imzalamıyor"

Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Ferrari dönemindeki vücuduna yeniden ulaşmış

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Raikkonen: "Sochi için hedefimiz puan almak"

Son Haberler

Evans, Türkiye Rallisi zaferine rağmen şampiyonluk konusunda temkinli
WRC WRC / Son dakika

Evans, Türkiye Rallisi zaferine rağmen şampiyonluk konusunda temkinli

2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!
WRC WRC / Yarış raporu

2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
WRC WRC / Etap raporu

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!

2
Formula 1

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

1s
3
Formula 1

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

4
Formula 1

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

5
Formula 1

Ralf Schumacher: "Hamilton, Mercedes'le ilgili belirsizlik nedeniyle yeni kontrat imzalamıyor"

Son Haberler

Evans, Türkiye Rallisi zaferine rağmen şampiyonluk konusunda temkinli
WRC

Evans, Türkiye Rallisi zaferine rağmen şampiyonluk konusunda temkinli

2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!
WRC

2020 Türkiye Rallisi: Kırıcı rallide Evans kazandı, Loeb podyuma çıktı!

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!
WRC

WRC Türkiye Rallisi: İlk 3 lastik patlattı, Evans lider!

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!
WRC

WRC Türkiye Rallisi: Günün lideri Neuville, Loeb 2.!

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj
WRC

Pirelli WRC Ralli Aktivite Müdürü Terenzio Testoni ile özel röportaj

Son Videolar

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 11 ve 12. etaplar özeti 01:44
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 11 ve 12. etaplar özeti

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 9 ve 10. etaplar özeti 01:44
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 9 ve 10. etaplar özeti

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 6, 7, 8. etaplar özeti 01:49
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 6, 7, 8. etaplar özeti

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 3,4,5. etaplar özeti 01:44
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 3,4,5. etaplar özeti

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 1. ve 2. etap özeti 01:46
WRC

WRC: 2020 Türkiye Rallisi 1. ve 2. etap özeti

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.