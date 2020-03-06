Evans, Toyota'daki başarısını M-Sport ile geçirdiği seneye bağladı

Evans'ın Toyota ile yaptığı başlangıç mükemmele yakındı, Monte Carlo'da aldığı üçüncülük sonrasında İsveç'te yarış galibiyetine ulaşan Evans, en son galibiyetini 2017'de almıştı.

Evans an itibariyle Hyundai sürücüsü Thierry Neuville ile şampiyonayı, takım arkadaşı Sebastien Ogier'in 5 puan önünde lider götürüyor.

2017'de Gallerli pilot, M-Sport'ta Ogier'in yanında ikinci pilot görevindeydi ve ayarlar konusunda genellikle Fransız pilotu takip ettiğini kabul ediyor.

Ancak geçen sezonda Ogier'in gitmesi ile beraber M-Sport'un takım lideri olarak öne çıkan Evans, bu durumun oluşması ile beraber kendine olan özgüvenin arttığını ve böylece aracı kendi sevdiği gibi tasarlayabildiğini söyledi, bu durumun ona Toyota ile olan erken başarısında yardımcı olduğunu da belirtti.

WRC.com'a konuşan Evans şunları söyledi: "Şu anda araçtan ne istediğimi bildiğim bir noktadayım ve araca bunu yapmaktan korkmuyorum. 3 sene önce Seb (Ogier) ile son kez takım arkadaşı olmuştum ve 'Seb bunu istiyor, o bir Dünya Şampiyonu o yüzden yanılıyor olamaz' düşüncesine kapılmıştım.

"Daha çok Seb'i kopyalamak için değil, kendi işimi yapmak için burada olduğumu anladım. Bu yaklaşım bu sene bende olan yeni bir yaklaşım değil. Bunun bir kısmını geçen sene de uyguladım.

"Sanırım bu değişim geçen sene İsveç öncesinde başladı. Testlerde birinci sıradaydım ve aracın önceki sene yavaş kaldığının farkındaydım. Bir şeyler değiştirmemiz gerektiğini biliyorduk.

"Takım pek çok güzel fikre sahipti, benim de fikirlerim vardı. Bunları birleştirdik, İsveç'e geldik ve çok hızlıydık.

"Çok fazla değişiklik yaptık. Takımın desteğine sahiptim çünkü testlerde iyiydim. Bu bize benim işime yarayan ayarlar konusunda fikir verdi ve benim istediğim şey buydu.

Elfyn Evans, Scott Martin, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Fotoğraf: M-Sport

"Şili ve Arjantin'de de aynı olay oldu, aracın bazı kısımlarında zorlanıyordum. Bir fikir buldum, denedik, uyguladık ve çalıştı.

"Bu da temelini oluşturdu. M-Sport ile beraber geçen sene kendimi biraz geliştirdim, ancak şu anda yolun başındayız ve çok konuşmak istemiyorum.

"An itibariyle iki tane uzman olduğumuz organizasyona katıldık, ancak bu gene de size hangi yönde gitmeniz gerektiği konusunda bir öz inanç sağlıyor."

M-Sport patronu Richard Millener ise eski sürücüsünün sezon ilerledikçe WRC şampiyonasında liderliği koruyacağına inanıyor.

Millener şunları söyledi: "Elfyn'in bunu yapabileceğini biliyorduk. Seb 2018'in sonunda takımdan ayrıldığında takımı yönetim şeklini gördük. O geçen sene bizimle büyük adımlar attı. Biliyoruz ki Korsika Rallisi'ni kazanabilirdi ve kazanmalıydı, ancak sezon boyunca başka büyük performanslara da imza attı.

"Şampiyonluğu kazanmak için çok iyi durumda çünkü o çok istikrarlı bir sürücü. Elfyn'in asıl olayı bu, o hiç hata yapmıyor, yapması çok zor."