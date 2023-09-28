Evans: "Şampiyonluk zor ama imkansız değil"
Elfyn Evans, takım arkadaşı Kalle Rovanpera'yı yenmenin kolay olmadığını kabul ediyor, ancak şampiyonluktan vazgeçmiş değil.
Nispeten rekabetçi geçen sezon, Rovanpera'nın istikrarını hızıyla birleştirmeye başlamasının ardından yavaş yavaş kopmaya başladı diyebiliriz.
Sezonun bitimine üç ralli kala Rovanpera ile ikinci Evans arasındaki puan farkı 33, dolayısıyla şampiyona bu hafta sona erebilir.
Eğer ki Rovanpera bu hafta Şili'de ralliyi kazanır ve Güç Etabı'nı en az üçüncü tamamlarsa, Evans'ın puan alamadığı senaryoda şampiyonluğunu ilan edecek.
Mevcut durumu yorumlayan Evans, şansının düşük olduğunu kabul etse de vazgeçmeye niyetli değil.
Bu yıl Hırvatistan ve Finlandiya'da galibiyete uzanan Evans, "Puan farkı oldukça büyük ve yıl sonunda şampiyonluk şansına sahip olmak istiyorsak kaçınılmaz olarak azalması gerekiyor."
"İmkansız değil ama [Rovanpera'nın] orada burada küçük bir hata yapmasına ihtiyaç duyacağımız bir bölgeye girmeye başlıyoruz. Bazı rallileri kazanmamız gerekecek."
"Tabii ki hala her şey için savaşacağız ve şansımızı tamamen yitirene dek her şeyimizi vermeye devam edeceğiz. Bunun için buradayız."
"Kalle şu anda son derece iyi bir sürüş sergiliyor ve şu anda sahip olduğu hız ile onu yakalamanın zor olacağına şüphe yok, ancak bu denemekten vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.
Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT
Photo by: Toyota Racing
Evans için Şili epey iyi bir fırsat, nitekim 2019'daki son Şili Rallisi'nin ardından etaplar tamamen değiştirildi, sadece birkaç etap korunmuş vaziyette.
Yeni rota hakkında konuşan Evans, "Bazı noktalarda Britanya Rallisi'ne benziyor ama sanırım [2019 ile] aynı olan sadece birkaç etap var."
"Tam yüzdeyi bilmiyorum ama çok sayıda yeni yol notumuz var. İşler zorlaşabilir."
"Sanırım Şili'ye yeni bir ralli gibi davranmamız gerekecek çünkü geçmişten çok fazla bilgi yok ama yine de dört gözle bekliyorum ve 2019'a dönüp baktığımda harika bir ralliydi." dedi.
16 etaptan oluşan ralli Perşembe günü öğleden sonra yapılacak bir Shakedown'ın ardından Cuma günü başlayacak.
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