Evans sakatlığının ardından WRC testlerine başarılı bir dönüş yaptı

Geçen yılın şampiyona ikincisi, 25-28 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da yapılacak geleneksel açılış öncesinde cuma günü yarış öncesi asfalt testi için Toyota ekibiyle bir araya geldi.

Galli pilotun, Bakü'deki sezon sonu FIA ödül törenini ve geçen ay Finlandiya'daki bazı test sürüşlerini kaçırmasına neden olan ve iyileşme sürecini tamamlarken geçirdiği bir bisiklet kazasında kaburgasından sakatlanmasından bu yana ilk sürüşüydü.

Evans testi başarıyla tamamlamayı başardı ve şu anda sakatlığının en kötüsünü atlattığını, arabada kendini iyi hissettiğini açıkladı.

Test, ekiplerin bu ayın sonunda ralli başladığında tekrarlanmasını bekledikleri zorlu buzlu koşullarda gerçekleştirildi.

Evans, "Hislerim her geçen gün daha da iyiye gidiyor."

"İdeal bir sezon değildi ama yine de en kötüsünü atlattık ve arabadaki hisler iyi, önemli olan da bu ve artık bu konuda duymamız gereken son şey bu olacak."

"Teste başlarken oldukça zor koşullarla, biraz siyah buzla başladık. Böyle olduğunda asla hoş değildir ve hızı değerlendirmek çok zor. Ancak bu ralli tamamen bununla ilgilidir."

Photo by: McKlein / Motorsport Images Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

"Uyum sağlamalı ve koşulları okumaya çalışmalısınız. En azından iyi bir pratik oldu ve tabii ki ralli kuzeye [Gap'a] geri döndü, dolayısıyla bu yıl kış koşullarını görme ihtimalimiz daha yüksek ve bu da mücadelenin bir parçası olacak." dedi.

Testin ardından konuşan Evans, WRC'nin şampiyona puanlarının cumartesi ve pazar günlerine bölünmesini öngören yeni puan sistemiyle ilgili görüşlerini de açıkladı.

Toyota sürücüsü, zaferin değerini düşürdüğünü düşündüğü bu değişikliğin 'büyük bir hayranı' olmadığını itiraf etti ki bu görüş bu hafta Hyundai sürücüsü Ott Tanak tarafından da paylaşıldı.

Evans, "Puan sistemi oldukça radikal bir değişiklik."

"Çok büyük bir hayranı olduğumu söyleyemem ve bir ralliyi dördüncü bitiren birinin ralli galibinden daha fazla puanla ayrılma fırsatına sahip olabilmesi nedeniyle bir etkinlik galibiyetinin değerini biraz düşürdüğünü düşünüyorum."

"Karmaşık bir durum söz konusu. Kimin ne yaptığını anlamak zor ve eğer bir ralli hafta sonundan sadece 18 puanla ayrılırsanız, günün sonunda bu pek de ödüllendirici bir ralli zaferi gibi gelmeyecektir."

"Her zaman her puana ulaşmak zorunda olduğumuzu söyledikten sonra, hafta sonunun yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceğinden çok emin değilim. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız ama tabii ki pazar günü muhtemelen geçmişte olduğundan biraz daha hızlı geçecek." dedi.

Evans, Monte Carlo'da diğer tam zamanlı pilot Takamoto Katsuta ve Monte Carlo'yu dokuz kez kazanan Sebastien Ogier ile birlikte üç GR Yaris'ten birini kullanacak.