Evans: "Rovanpera yeni araçlara çok çabuk uyum sağladı"

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Son iki sezonun şampiyona ikincisi Evans, Rally1 araçlarının ilk sezonunda istediği tempoyu yakalayamadı. Evans'ın takım arkadaşı Kalle Rovanpera ise tam tersine oldukça güçlü bir tempo tutturmuş ve yeni araçlara çoktan alışmış durumda.

Evans, Monte Carlo ve İsveç'te podyum temposunda ilerlerken kaza yapmış, Hırvatistan'da ise zafer mücadelesine lastiğinin patlaması sonucu veda etmişti. Portekiz'de ise kendini yavaş yavaş toparlamaya başlayan Evans, Rovanpera ile kafa kafaya götürdüğü rallide zafere ulaşamasa da sezonun ilk podyumunu elde etti.

Autosport'a konuşan Evans, "En azından podyuma çıkmak önemliydi, ancak istediğimiz sonuç elbette bu değildi."

"Güçlü bir sonuç elde etmek güzel, yine de her zaman kazanmak istersiniz. Portekiz'de hafta sonu boyunca araçla sürekli bir uyum hissedemediğim için üzerinde çalışmamız gereken alanlar olduğunu biliyoruz."

"Araçta hala geliştirebileceğimiz alanlar olduğunu düşünüyorum, eminim ki bu herkes için aynıdır. Hızlı bir araca sahip olduğumuzu biliyoruz, ancak bana uyması açısından hala yapmamız gereken biraz iş var."

"Takım Portekiz'de inanılmaz bir hafta sonu geçirdi, Cuma günü sahip olduğumuz koşulları ve dayanıklılık ile ilgili endişelerimizi de düşünürsek bu etkileyici."

#Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1, Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Aracın Rovanpera'ya daha uygun olup olmadığı sorulan Evans, "Bunu söylemenin adil olduğunu düşünmüyorum. Bence muhtemelen daha hızlı adapte oldu, bu açıkça ortada."

"Halen gelişebileceğim alanlar olduğunu hissedebiliyorum, belki o da aynı şeyi hissediyordur. Yine de araca çok çabuk adapte oldu, övgüyü hak ediyor." dedi.

Sardunya Rallisi öncesi Rovanpera'nın tam 70 puan gerisinde bulunan Evans, takım arkadaşını yakalamanın zor olacağını biliyor ancak pes etmeyi de reddediyor.

Evans, "Puan farkı kesinlikle büyük ama sezonun daha başındayız, asla asla dememelisiniz. Elbette Rovanpera sezona harika bir başlangıç ​​yaptı ve onu yakalamak zor olacak ama pes etmiyoruz." diye ekledi.