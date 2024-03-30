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WRC Kenya Rallisi

Evans: "Neden lastik patlattığımızı bilmiyoruz"

Toyota sürücüsü Elfyn Evans, Safari Rallisi'nin ikinci gününde yaşadıkları lastik sorunlarının sebebini bilmediklerini söyledi.

Tom Howard
Tom Howard
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Toyota Racing

Evans cumartesi gününe lider Kalle Rovanpera'nın 56.9 saniye gerisinde ikinci sırada başladı. Ancak sekizinci [Soysambu] ve 10. [Sleeping Warrior] etaplarda lastik patlattıktan sonra sabah bölümünü beşinci sırada [+3:34.2 saniye] tamamladı.

Evans, ünlü Sleeping Warrior etabında sağ arka lastiğini patlatmadan önce günün açılış etabında sol arka lastiğini patlattı. Galli pilot, lastik sorunları nedeniyle kafasının karıştığını ve nasıl meydana geldiklerini tam olarak tespit edemediğini itiraf etti.

Evans, "Mümkün olduğunca iyi sürüyordum. Gidecek o kadar uzun bir yol var ki çok fazla düşünemiyorsunuz ve sadece en iyi ritmi tutturmak ve keşifte aldığınız notlara göre sürmek zorundasınız. İki patlak tam bir muamma, ideal değil."

"İlki tam bir muamma, en azından ikincisinin bölgesini biliyorum ama nasıl ve neden olduğunu bilmiyorum."

"Ne olacağını asla bilemeyeceğiniz için devam etmek zorundayız. Bu yüzden iyi sürmeye devam etmeliyiz." dedi.

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Elfyn Evans, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Red Bull Content Pool

Evans, takım arkadaşı Takamoto Katsuta'nın 10. etapta sağ ön ve arka lastiklerini patlatmasıyla birlikte lastik patlaması sorunu yaşayan tek sürücü değildi. Japon sürücü 1:24.6 saniye geride kalarak Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'in arkasında üçüncü sıraya geriledi.

Katsuta, "Kesmelerde kayaların nerede olduğu belli değildi ve çok gizlenmişlerdi. Bu yüzden nerede olduklarını bilmiyorsunuz." 

"Bir şeye çarptım ve lastik patlattım. Ama keşif sürüşlerinde hiçbir şey yoktu. Bu yüzden çok şaşırdım ama bu olabilir. Çok talihsiz bir durumdu ama burada şansa ihtiyacınız var." dedi.

Üçüncü Toyota'yı kullanan Rovanpera, etapları tüm lastikleri sağlam bir şekilde geçmeyi başardı ve etaplarda "istikrarlı" bir tempo olduğunu açıkladı.

Neuville ile arasındaki farkı 1:27.9 saniyeye çıkaran Rovanpera, "İyi bir sabah geçirdik. İlk iki etapta oldukça istikrarlı bir tempomuz vardı ve akıllıca bir sürüş olduğunu söyleyebilirim. Ardından Sleeping Warrior etabında iyi bir tempo yakalamaya çalıştık ama biraz çamurlu ve zordu." 

"Çok fazla kesme vardı ve kesmelerde çok fazla risk almıyordum. Oldukça istikrarlı bir tempomuz olduğunu ve her şeyin oldukça iyi çalıştığını söyleyebilirim."

"Koşullar iyi olduğunda oldukça hızlı sürdüğümü hissettim. İyi olmadığında da lastiklere ve araca oldukça iyi baktım ve iyi sonuç verdi." dedi.

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Tom Howard
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