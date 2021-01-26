Evans, Monte Carlo'da yeni WRC lastiklerine alışmakta zorlandı

Britanyalı sürücü, takım arkadaşı Sebastien Ogier'in Pirelli'nin yeni çivili/kış lastiklerine uyum sağlamakta zorlandı ve yeterince iyi bir performans gösterememesinin ardından ralliyi 32 saniye geride ikinci sırada tamamladı.

Son yıllarda rallinin lastik tedarikçisi Michelin'di ve bu yıl bu görevi Pirelli üstlenmeye başladı.

Evans'ın yeni lastiklerle yaşadığı zorluklar pazar günü iyice ortaya çıkarken, Britanyalı sürücü hafta sonunu şu sözlerle açıkladı: "Geçen yıla kıyasla lastiklerle yeterince bağ kuramadım."

"Yeterince gelişemedim ve kendime %100 güvenemedim. Seb aracı çok iyi sürmüş gibi görünüyor ve sonunda ralliyi kendi klasında tamamladı."

"Belki de burada, yani henüz sezon başında kazanmak için her şeyi riske atmamak daha önemliydi. Ancak şampiyonluk için mücadele etmek istemediğimizi biliyoruz ve bunu yıl içinde yapmamız gerekecek."

"Kaybettiğim süreyi görebiliyordum ve bunu görmek sinir bozucuydu, ancak kendime bu zamanı geri almak adına risk alabilecek kadar güvenemedim."

"Dediğim gibi, belki de yeterince risk almamaya çalıştım, çünkü bunu yapacak kadar rahat hissetmedim."

"Bu hafta sonu daha hızlı gitmek adına alınması gereken risklerin çok fazla olduğunu hissetim. Eğer şampiyonluk için savaşmak istiyorsak bunu gelecek rallilerde yapmak zorunda kalacağımızı biliyoruz."

Evans ilk şampiyonluğunu kazanabilmesi için yapması gereken çok fazla iş olduğunu kabul ediyor.

"Doğru şekilde ilerliyoruz ancak Sebastien ihtiyaç duyduğu anda ibreyi tersine çevirebilir ve bu yüzden belki de yapılması gerekenler biraz daha fazla iş var."

"Hafta sonu boyunca çok zorlu şartlar vardı ve gerçekten zorlu bir final oldu. Belki de Seb'le zafer için yarışabilecek kadar zorlamadım. Oysa Seb bu hafta sonu çok iyiydi."

"Bu onun ülkesinde yapılan bir ralli, bu yüzden her zaman zor olacağını biliyorduk. Ancak Seb'i de tebrik etmemiz gerekiyor. Bir takım olarak bu yıla harika başladık."

"Puanlardan memnun olabiliriz, ancak elbette her zaman daha fazlasını istersiniz ve umarım bir dahaki sefere biraz daha güçlü olabilirim."

Sezonun bir sonraki rallisi 26-28 Şubat'ta Finlandiya'da yapılacak ve ikili arasındaki puan farkı dokuz.