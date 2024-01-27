Evans: "Monte Carlo Rallisi'nde risk seviyesini arttırmak istemiyorum"

Evans, 17 etabın sekizinin ardından dokuz kez Monte Carlo'yu kazanan Ogier'e 4,5 saniye önünde cumartesi gününe başlayacak.

Ogier'in ev sahibi olduğu yarıştaki geçmiş başarısı göz önüne alındığında, Fransız pilot 10'uncu galibiyetini elde etmek için güçlü bir favori olarak görülüyor. Evans'ın cuma günü yarattığı farkı azalttıktan sonra gününü yükselişle kapattı.

Evans zafer için mücadele etmek istediğini itiraf etse de, Galli şimdiden şampiyonluk yarışını düşünüyor ve yarı zamanlı takım arkadaşı Ogier'yi yenmek için ekstra risk almak istemiyor.

Evans, "Plan açık, ben sadece kendi ralli sürüşümü iyi yapmaya odaklanmak istiyorum. Elbette hızlı sürüyoruz ama Ogier için risk seviyesini arttırmak istemiyorum."

"Nispeten mutluyum. Gün temiz geçti ve hiçbir sorun yaşamadık ya da hata yapmadık."

"Biz sadece kendi işimizi yapıyoruz ve arkamızdaki iki isme takılmıyoruz. İşler yolunda gidiyor ama elbette hızlı olmak güzel ama bugün en hızlısı biz değildik."

"Günün sonunda Monte Carlo'dayız. Özellikle de bizimki gibi değişken koşullarda biraz fark atmanız gereken bir ralli. Başlangıçta da söylediğim gibi bitirebilirsem bitirmek istiyorum, bu yüzden kazanmak için her şeyi göze almam gerekmiyor. Bununla birlikte her şey olabilir ve elbette hala risk alıyoruz ama bunları yönetmeye çalışıyoruz." dedi.

Photo by: McKlein / Motorsport Images Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Güne üçüncü sırada başladıktan sonra genel klasmandaki yükselişini değerlendiren Ogier, "Yarışın başından beri elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ancak cuma gecesi benim için harika bir başlangıç değildi."

"Bugün daha hızlı olmayı başardığımız için mutluyum. Günün sonunda Evans'a çok daha yakın olmak harika ve hafta sonunun geri kalanı ilginç görünüyor." dedi.