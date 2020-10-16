Evans, İtalya Rallisi’ndeki zorluklara rağmen iyimser

Evans, Sardinya’daki ralliyi dördüncü sırada tamamlamasına rağmen sürücüler şampiyonasında takım arkadaşı Sebastien Ogier’nin 14 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Evans’ın Güç Etabı’nda aldığı 2 puan bu farkın daha da kapanmasını önlerken, bu puanlar Gallerli sürücünün Sardinya’daki sinir bozucu hafta sonunu iyi bitirdiği anlamına geldi.

Evans, “Güç Etabı’nda, istediğim kadar puan alamadım. Ancak en azından pozisyonumuzu koruduk ve hafta sonundan sağlam puanlarla ayrıldık.”

“Elbette hep dördüncülükten daha fazlasını istiyorsunuz. Ancak buraya gelirken, etaplara ilk başlayacak araç olmanın zor olacağını biliyorduk ve ilk günün sonunda neredeyse podyum savaşının dışındaydık. Zorlamaya devam ettik ancak zamanlar birbirine çok yakındı. Sonuç olarak dördüncülük, gerçekçi olarak başarabileceğimizin en iyisiydi.”

“Yani hafta sonundan, alabileceğimizin en iyisini alarak ayrıldık. Cuma günü, yola çıkma pozisyonumuz nedeniyle mücadele dışındaydık ve büyük riskler almanın mantığı yoktu. Muhtemelen yine aynı pozisyonda yer alırdık.”

“Yani evet, en güçlü performansımız değildi ancak şartları düşünürsek sağlam bir hafta sonuydu ve Yaris WRC yine harika hissettirdi.” şeklinde konuştu.

Evans, sonraki ralli olan Belçika’ya daha özgüvenli gidebileceğini belirtti. Çünkü Sardinya’da zaman kaybına yol açan yolu temizleme görevi, Belçika’daki ilk günde uygulanmayacak.

Evans bu konuda avantajlı olmak istiyor çünkü çukurlar, virajları kesme ve beklenen kötü hava şartları, arkadan başlayacaklar için yarış çizgisini kayganlaştıracak.

“Asfalt rallide etaplara başlayan ilk kişi olmak, normalde bir avantaj ve aynısını burada da bekliyoruz. Ypres’te etaplara başlayan ilk kişi olmak için sabırsızlanıyorum.”