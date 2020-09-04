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WRC / Estonya Rallisi / Etap raporu

Estonya WRC: Shakedown'ın en hızlısı Tanak

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Estonya WRC: Shakedown'ın en hızlısı Tanak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Estonya Rallisi öncesinde Shakedown etabını Toyota sürücüsü Ott Tanak ilk sırada tamamladı.

Bu yılki FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı olan Estonya Rallisi, Abissaare'deki 6,23 km'lik Shakedown etabıyla başladı.

Yerel kahraman ve son şampiyon Ott Tanak, etkinliğe çok hızlı başladı ve Hyundai i20 WRC ile 2:56.8 yaparak seansın en hızlı ismi olmayı başardı. Tanak, önceki denemelerinde de 2:58.8 ve 2:57.2 yaptı.

Bugün toplamda 59 araç sürüş yaptı. Bunlardan 12'si RC1 sınıfına aitti. Sebastien Ogier, Tanak'tan bir deneme daha fazla yaptı ve 2:58.2 ile ikinci sırada yer aldı.

Sonrasındaki grup ise birbirine çok yakındı. Beş deneme yapan Esapekka Lappi 2:58.3 yapıp üçüncü sırada yer aldı ve M-Sport Ford'daki güçlü performansını devam ettirdi.

Kalle Rovanpera 2:58.4'le dördüncü, Thierry Neuville 2:58.6 ile beşinci oldu.

Toyota sürücüsü Elfyn Evans 2:59.2 ile altıncı oldu. Evans, bu zamanı ikinci denemesinde yaptı.

Diğer zamanları hep 3 dakikanın üzerindeydi.

Craig Breen 2:59.4'le yedinci, Takamoto Katsuta 3:00:0 ile sekizinci oldu.

M-Sport Ford sürücüsü Teemu Suninen 3:00.7 ile ancak 10. olabildi.

WRC2 sınıfında en hızlı isim Mads Ostberg'di ve en iyi derecesi 3:04.94 oldu.

Shakedown sonucu:

 
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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Hyundai Motorsport
Editör Nick Garton

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