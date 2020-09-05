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WRC / Estonya Rallisi / Etap raporu

Estonya WRC: İlk etabın galibi Lappi oldu

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Estonya WRC: İlk etabın galibi Lappi oldu
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Estonya ayağı bugün itibariyle başladı ve ilk etabın en hızlı ismi Esapekka Lappi oldu.

Estonya Rallisi, cuma günü akşam gerçekleştirilen Tartu Vald etabıyla başladı.

Aylar sonra gerçekleştirilen ilk etapta M-Sport Ford Fiesta sürücüsü Esapekka Lappi ile Toyota sürücüsü Sebastien Ogier aynı zamanı yaptı. Her iki sürücü de etabı 1:17.0 ile tamamladı.

Seans içerisinde hata yapan sürücüler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Hyundai sürücüleri Ott Tanak ve Craig Breen 1:17.1 ve 1:17.4 yaptılar. Böylelikle ilk dört sadece 0.4 sanyie dizildi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota'dan Elfyn Evans 1:17.6 yaparak beşinci sırada yer aldı. WRC2'nin en hızlı ismi olan Citroen C3 sürücüsü Mads Osberg, genel klasmanda 1:18.2'lik derecesiyle altıncı oldu.

Toyota'dan Takamoto Katsuta 1:18.4 ile yedinci ve aynı dereceyi yapan Kalle Rovanpera sekizinci oldu.

İlk onu WRC2'den Pontus Tideman ile WRC3'ün en hızlı ismi olan Jari Huttunen tamamladı.

Thierry Neuville, yaptığı hatanın ardından geride kaldı ve 1.5 saniye geride 11. oldu.

Teemu Suninen de yine 1.5 saniye geride 12. olabildi.

Gus Greensmith, WRC sınıfıın en yavaş ismiydi ve 1.7 saniye geride 14. oldu.

1. etap sonucu:

Sıra Pilot / Co-pilot Araç Sınıf Zaman Fark
1 Finland Esapekka Lappi
Finland Janne Ferm 		Ford Fiesta WRC RC1 1'17.000  
2 France Sébastien Ogier
France Julien Ingrassia 		Toyota Yaris WRC RC1 1'17.000 0.000
3 Estonia Ott Tanak
Estonia Martin Jarveoja 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1'17.100 0.100
4 Ireland Craig Breen
Ireland Paul Nagle 		Hyundai i20 Coupe WRC RC1 1'17.400 0.400
5 United Kingdom Elfyn Evans
United Kingdom Scott Martin 		Toyota Yaris WRC RC1 1'17.600 0.600
6 Norway Mads Ostberg
Norway Torstein Eriksen 		Citroën C3 R5 RC2 1'18.200 1.200
7 Japan Takamoto Katsuta
United Kingdom Daniel Barritt 		Toyota Yaris WRC RC1 1'18.400 1.400
8 Sweden Pontus Tidemand
Patrik Barth 		Škoda Fabia Rally2 evo RC2 1'18.400 1.400
9 Finland Kalle Rovanperä
Finland Jonne Halttunen 		Toyota Yaris WRC RC1 1'18.400 1.400
10 Finland Teemu Suninen
Finland Jarmo Lehtinen 		Ford Fiesta WRC RC1 1'18.500 1.500
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Seri WRC
Etkinlik Estonya Rallisi
Editör Nick Garton

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