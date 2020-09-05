Estonya WRC: İlk etabın galibi Lappi oldu
2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Estonya ayağı bugün itibariyle başladı ve ilk etabın en hızlı ismi Esapekka Lappi oldu.
Estonya Rallisi, cuma günü akşam gerçekleştirilen Tartu Vald etabıyla başladı.
Aylar sonra gerçekleştirilen ilk etapta M-Sport Ford Fiesta sürücüsü Esapekka Lappi ile Toyota sürücüsü Sebastien Ogier aynı zamanı yaptı. Her iki sürücü de etabı 1:17.0 ile tamamladı.
Seans içerisinde hata yapan sürücüler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.
Hyundai sürücüleri Ott Tanak ve Craig Breen 1:17.1 ve 1:17.4 yaptılar. Böylelikle ilk dört sadece 0.4 sanyie dizildi.
Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC
Fotoğraf: Toyota Racing
Toyota'dan Elfyn Evans 1:17.6 yaparak beşinci sırada yer aldı. WRC2'nin en hızlı ismi olan Citroen C3 sürücüsü Mads Osberg, genel klasmanda 1:18.2'lik derecesiyle altıncı oldu.
Toyota'dan Takamoto Katsuta 1:18.4 ile yedinci ve aynı dereceyi yapan Kalle Rovanpera sekizinci oldu.
İlk onu WRC2'den Pontus Tideman ile WRC3'ün en hızlı ismi olan Jari Huttunen tamamladı.
Thierry Neuville, yaptığı hatanın ardından geride kaldı ve 1.5 saniye geride 11. oldu.
Teemu Suninen de yine 1.5 saniye geride 12. olabildi.
Gus Greensmith, WRC sınıfıın en yavaş ismiydi ve 1.7 saniye geride 14. oldu.
1. etap sonucu:
|Sıra
|Pilot / Co-pilot
|Araç
|Sınıf
|Zaman
|Fark
|1
| Esapekka Lappi
Janne Ferm
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1'17.000
|2
| Sébastien Ogier
Julien Ingrassia
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'17.000
|0.000
|3
| Ott Tanak
Martin Jarveoja
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1'17.100
|0.100
|4
| Craig Breen
Paul Nagle
|Hyundai i20 Coupe WRC
|RC1
|1'17.400
|0.400
|5
| Elfyn Evans
Scott Martin
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'17.600
|0.600
|6
| Mads Ostberg
Torstein Eriksen
|Citroën C3 R5
|RC2
|1'18.200
|1.200
|7
| Takamoto Katsuta
Daniel Barritt
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'18.400
|1.400
|8
| Pontus Tidemand
Patrik Barth
|Škoda Fabia Rally2 evo
|RC2
|1'18.400
|1.400
|9
| Kalle Rovanperä
Jonne Halttunen
|Toyota Yaris WRC
|RC1
|1'18.400
|1.400
|10
| Teemu Suninen
Jarmo Lehtinen
|Ford Fiesta WRC
|RC1
|1'18.500
|1.500
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Estonya Rallisi
|Editör
|Nick Garton