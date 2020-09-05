Estonya WRC: İlk etabın galibi Lappi oldu

Estonya Rallisi, cuma günü akşam gerçekleştirilen Tartu Vald etabıyla başladı.

Aylar sonra gerçekleştirilen ilk etapta M-Sport Ford Fiesta sürücüsü Esapekka Lappi ile Toyota sürücüsü Sebastien Ogier aynı zamanı yaptı. Her iki sürücü de etabı 1:17.0 ile tamamladı.

Seans içerisinde hata yapan sürücüler vardı ancak büyük bir olay yaşanmadı.

Hyundai sürücüleri Ott Tanak ve Craig Breen 1:17.1 ve 1:17.4 yaptılar. Böylelikle ilk dört sadece 0.4 sanyie dizildi.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota'dan Elfyn Evans 1:17.6 yaparak beşinci sırada yer aldı. WRC2'nin en hızlı ismi olan Citroen C3 sürücüsü Mads Osberg, genel klasmanda 1:18.2'lik derecesiyle altıncı oldu.

Toyota'dan Takamoto Katsuta 1:18.4 ile yedinci ve aynı dereceyi yapan Kalle Rovanpera sekizinci oldu.

İlk onu WRC2'den Pontus Tideman ile WRC3'ün en hızlı ismi olan Jari Huttunen tamamladı.

Thierry Neuville, yaptığı hatanın ardından geride kaldı ve 1.5 saniye geride 11. oldu.

Teemu Suninen de yine 1.5 saniye geride 12. olabildi.

Gus Greensmith, WRC sınıfıın en yavaş ismiydi ve 1.7 saniye geride 14. oldu.

1. etap sonucu: