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Estonya Rallisi'nin takvimden çıkarılması, sürücüleri rahatsız etti

Gelecek sezon Estonya Rallisi büyük ihtimalle takvimde yer almayacak, ancak ralliyi çok seven sürücüler duruma tepkili.

Tom Howard
Ekleyen:
Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Takvimdeki en iyi rallilerden kabul edilen Estonya, yüksek hızlı çakıl etapları nedeniyle hem takımlar, hem sürücüler, hem de taraftarlarca çok sevilmekte.

Ancak komşu ülke Letonya 2024 takvimine girdi, dolayısıyla Estonya Rallisi'nin gelecek sezondan itibaren takvimde yer alması beklenmiyor.

Son dört sezondur takvimde bulunan ralli, bu sezon hükümet desteğini biraz kaybetmesine rağmen yine büyük ilgi çekti, sadece etaplar değil, servis alanı da tıklım tıklım doluydu.

Dolayısıyla rallinin takvimden çıkacak olmasının sürücüler tarafından da iyi karşılanmadığını söyleyebiliriz.

Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, "Bu ralli gerçekten keyifli, etapları seviyorum, organizasyon da gayet başarılı."

"Gelecek yıl burada olmayacak olmamız büyük bir utanç." dedi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, "Ralli harikaydı ve dürüst olmak gerekirse etaplar gerçekten iyi görünüyordu, sürüş yapmak bir zevkti." 

"Bir FIA WRC rallisi tam anlamıyla böyle olmalı. Umarım gelecekte bu kalitede daha fazla ralli takvimde yer alır." dedi.

"Organizasyon açısından başından sonuna kadar her şey mükemmeldi, taraftarlara gerçek bir gösteri sundular. İnsanların sadece araçlar için değil, atmosfer için de gelmelerini sağladılar."

"Üst düzey bir ralli düzenleyebilmek için gereken her şey düşünülmüş, diğer pek çok rallide eksik kalan nokta bu." 

"İyileştirilmesi gereken tek nokta Cumartesi günüydü. Sadece 100 kilometre sürüş gerçekleştirmek için 14 saatimizi verdik."

"İnanılmaz derecede iyi organize edilmiş, herkesin sevdiği bir ralliyi kaybetmek ve sadece aynı yerde olduğu için çok da iyi organize edilmeyecek bir ralliyi takvime eklemek bana göre büyük bir hata." dedi. 

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Estonya Rallisi aslında takvimde kalma fırsatına sahipti, ancak hükümet gereken bütçeyi tahsis etme konusunda pek de hevesli davranmadı.  

İyi haber şu ki, ralli yönetimi ile WRC yönetimi üç yıllık yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmelere başlamış vaziyette, dolayısıyla 2025 sezonundan itibaren Estonya'nın yeniden takvimde yer almasını bekleyebiliriz.

Gelecek sezonu boş geçmek istemeyen Estonya Rallisi, bir sezonluğuna ERC (Avrupa Ralli Şampiyonası) takviminde yer alacak.

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin, "Estonyalılarla ERC ve WRC arasında orta vadeli bir sözleşme imzalamaya çalışıyoruz."

"Letonya'nın ERC'deki uzun ve başarılı geçmişinden dolayı gelecek yıl WRC'ye gelme şansını hak ettiği konusunda her zaman oldukça net olduk."

"Letonya bu işi çok ciddiye alan bir ülke ve takvime sunacağı katkıdan eminiz."

"Henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil, ancak Estonya gelecek sezon muhtemelen ERC'de yer alacak, sonrası için anlaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Estonya Rallisi baş organizatörü Urmo Aava ise "Bir buçuk yıl önce karar verme fırsatımız vardı ve WRC yönetimi bize karşı çok adil davrandı, bize önceden haber verdi."

"Bir hamle yapamadık çünkü bütçe sıkıntılarımız vardı. Ancak ilişkilerimiz zarar görmedi."

"Şimdi hükümetimizle ve özel sektör sponsorlarımızla kendi içimizde konuşuyoruz, Ağustos ayında son kararı vereceğiz. Umarım en olumlu kararı verebiliriz."

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