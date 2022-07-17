Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın

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Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, aralıklarla yağmurun yağdığı zorlu cumartesi etaplarında rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu ve dokuz etaptan yedisini kazandı.

Pazar günü gerçekleştirilecek son altı etap öncesinde Rovanpera, takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 29.1 saniye önünde yer alıyor ve galibiyetini büyük oranda garantilemiş durumda.

Hyundai'den Ott Tanak, geçmişte başarılarıyla ön plana çıktığı Estonya Rallisi'nde şimdiye kadar Toyota sürücülerine meydan okuyamadı ve pazar günü gerçekleştirilecek final etapları öncesinde 1 dakika 11.5 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor

Hyundai'nin diğer sürücüsü Thierry Neuville, istediği tempoyu yakalayamamasına rağmen sabah bölümünde lastik patlatan Toyota sürücüsü Esapekka Lappi'yi geride bıraktı ve 2 dakika 20 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Neuville'in en yakın takipçisi şu anda 1 dakika 20 saniye gerisinde kalan Takamoto Katsuta. Fakat sonrasında nispeten daha yakın bir mücadele var.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, Japon sürücüyü 10.9 saniye geride altıncı sıradan takip ederken, onun da ardında Lappi var.

M-Sport'un diğer sürücüleri Pierre Louis Loubet ve Gus Greensmith, ilk dokuzu tamamlıyorlar.

WRC2 sınıfında ise Andrea Mikkelsen'in liderliği bulunuyor.

Estonya Rallisi - 18. etabın ardından klasman:

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images