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WRC / Estonya Rallisi Etap raporu

Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, ortaya koyduğu güçlü performansın ardından son güne rahat şekilde lider giriyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
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Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, aralıklarla yağmurun yağdığı zorlu cumartesi etaplarında rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu ve dokuz etaptan yedisini kazandı.

Pazar günü gerçekleştirilecek son altı etap öncesinde Rovanpera, takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 29.1 saniye önünde yer alıyor ve galibiyetini büyük oranda garantilemiş durumda.

Hyundai'den Ott Tanak, geçmişte başarılarıyla ön plana çıktığı Estonya Rallisi'nde şimdiye kadar Toyota sürücülerine meydan okuyamadı ve pazar günü gerçekleştirilecek final etapları öncesinde 1 dakika 11.5 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor

Hyundai'nin diğer sürücüsü Thierry Neuville, istediği tempoyu yakalayamamasına rağmen sabah bölümünde lastik patlatan Toyota sürücüsü Esapekka Lappi'yi geride bıraktı ve 2 dakika 20 saniye geride dördüncü sırada yer alıyor.

Neuville'in en yakın takipçisi şu anda 1 dakika 20 saniye gerisinde kalan Takamoto Katsuta. Fakat sonrasında nispeten daha yakın bir mücadele var.

M-Sport'tan Adrien Fourmaux, Japon sürücüyü 10.9 saniye geride altıncı sıradan takip ederken, onun da ardında Lappi var.

M-Sport'un diğer sürücüleri Pierre Louis Loubet ve Gus Greensmith, ilk dokuzu tamamlıyorlar.

WRC2 sınıfında ise Andrea Mikkelsen'in liderliği bulunuyor.

Estonia Estonya Rallisi - 18. etabın ardından klasman:

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor
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Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor
Sonraki haber

Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti

Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti
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Tom Howard
Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti Estonya Rallisi
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Estonya Rallisi: Rovanpera fark daha da açtı, M-Sport sürücüleri ralliye veda etti

Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor Estonya Rallisi
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Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın
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Estonya Rallisi: Rovanpera zafere yakın

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, ortaya koyduğu güçlü performansın ardından son güne rahat şekilde lider giriyor.

Estonya Rallisi: Rovanpera değişken koşullara rağmen farkı açıyor
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Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, Cumartesi gününün değişken koşullarda gerçekleşen ilk etaplarında iyi bir performans göstererek takım arkadaşın Elfyn Evans'a karşı farkı açtı.

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