Estonya Rallisi: Rovanpera, WRC tarihindeki en genç ralli galibi oldu

Toyota pilotu, Cuma ve Cumartesi günü Craig Breen'le arasını açmasının ardından Pazar günü daha temkinli bir sürüş çıkardı ve 24 etaplık ralliyi Breen'in 59.9sn önünde kazanmayı başardı.

Hırvatistan Rallisi'nden bu yana ilk kez aracına dönen Breen, kariyerindeki en iyi finiş pozisyonunu olan 2. sıraya ulaştı. İrlandalı pilot, geçtiğimiz sezon gerçekleştirilen Estonya Rallisi'ni de 2. sırada tamamlamayı başarmıştı.

Rovanpera ve kopilotu Jonne Halttunen, Cuma günü gösterdikleri güçlü performanslarla günü Breen'in 8.5sn önünde tamamlamışlardı.

Ancak Rovanpera, Cumartesi sabah bölümünde büyük fark yarattı ve Breen'le arasındaki farkı ikiye katladı.

Genç Fin pilot, Breen'le arasındaki farkı açmasının ardından daha sakin bir yaklaşım sergiledi ve çıkardığı olgun sürüşlerle galibiyete uzanmayı başardı.

Eski WRC ralli galiplerinden Harri Rovanpera'nın oğlu, en genç ralli galibi unvanını Toyota patronu Jari-Matti Latvala'dan aldı.

Latvala, ilk rallisini 2008 senesinde 22 yaşında kazanmıştı ve o dönem bu rekorun sahibi olmuştu.

Ralli galibiyeti hakkında konuşan Rovanpera, şu ifadeleri kullandı: "Şu ana kadar zorlayıcı bir sezon oldu ama galibiyeti Estonya'da almak gerçekten hoş oldu. Burası neredeyse benim evim gibi ve beni destekleyen çok taraftar vardı."

"Şu ana kadar pek iyi sonuçlar alamadığımız, uzun bir sezon oldu ama tempomuzun bu seviyede olduğunu ve aracı eve getirebileceğimizi kanıtladık."

Hyundai pilotu Thierry Neuville, ralliyi Sebastian Ogier'in önünde 3. sırada tamamlayarak, şampiyonluk mücadelesi için önemli bir adım attı.

Şampiyonluk mücadelesindeki bir diğer isim Elfyn Evans ise Ogier'in arkasında 5. olabildi. Bu sonuçlarla birlikte Ogier, Evans'ın 37 puan önünde şampiyona lideri olmaya devam ediyor.

M-Sport pilotu Teemu Suninen, bugün birkaç büyük an yaşasa da ralliyi 6. sırada tamamlayabildi. Hyundai'den Pierre-Louis ise 7. oldu.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Ralli öncesi favori olarak gösterilen Ott Tanak, Cuma günü birkaç kez lastik patlatmasının ardından ralliden çekilmiş ve Cumartesi günü ralliye geri dönmüştü. Estonyalı pilot, puan dağıtılan Power Stage'in de dahil olduğu 11 etabı kazanarak güçlü bir performans sergiledi.

Pazar sabahında Neuville ve Tanak'ın aynı zamanı kaydettiği etaptan ikinci kez geçildiğinde Tanak, takım arkadaşını 0.2 saniyeyle geçti ve galibiyete ulaştı.

Ogier, daha sakin sürüşler çıkaran Rovanpera'nın önünde 3. olurken; Suninen büyük bir arkadan kaymayı toplamayı başardı.

Neuville, sondan bir önceki etap olan 23. etabı Ogier'in 0.1sn önünde kazanmayı başardı. Ancak Belçikalı pilot, etaba 1 dakika kadar geciktiğinden 10 saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Bu da genel klasmanda Ogier'le Neuville arasındaki farkın 10.7 saniyeye çıkmasına neden oldu.

Rallinin son etabı çakıl ve asfaltın karışımından oluştu. Greensmith, Power Stage'de ilk sıraya yerleşmişti ki Tanak, Greensmith'i geçmeyi başardı.

Evans ve Ogier, son etapta zorlanırken; Neuville de takım arkadaşını geçemedi.

Böylelikle Power Stage'de Tanak, Neuville, Ogier, Evans, Rovanpera sıralaması oluştu.

WRC2'de ise Skoda pilotu Andreas Mikkelsen, Citroen pilotu Mads Ostberg'in 15.2 saniye önünde galibiyete ulaştı. Marco Bulacia ise podyumu tamamladı.

WRC, 13-15 Ağustos tarihleri arasında Belçika'da gerçekleştirilecek Ypres Rallisi'yle devam edecek.

Etap galipleri:

19. Etap: O. Tänak / T. Neuville

20. Etap: O. Tänak / T. Neuville

21. Etap: T. Neuville

22. Etap: O. Tänak

23. Etap: T. Neuville

24. Etap: O. Tänak

Power Stage sonucu:

1. O. Tänak (5 puan)

2. T. Neuville (4 puan)

3. S. Ogier (3 puan)

4. E. Evans (2 puan)

5. K. Rovanperä (1 puan)

Estonya Rallisi - Genel klasman: