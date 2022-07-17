Estonya Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, bu yılki galibiyet sayısını beşe çıkardı!

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Bu yıla fırtına gibi başlayan ve aldığı peş peşe zaferlerle dikkatleri üzerine çeken Kalle Rovanpera, Estonya Rallisi'ne de damgasını vurdu.

Fin sürücü, rallinin ilk günlerinde Elfyn Evans ile kıyasıya bir rekabete girdi ve ardından yağmurun da yardımıyla farkı açtı. Sonrasında hata yapmayan Fin sürücü, son güne rahat şekilde lider girdi.

Genç yetenek, son günde hatasız sürüşünü devam ettirdi ve Güç Etabı'nı da kazanarak galibiyete ulaşan isim oldu. Rovanpera böylelikle hafta sonunu 30 tam puanla kapatarak, şampiyonadaki puanını 175'e çıkardı.

Bu, İsveç, Hırvatistan, Portekiz ve Safari'den sonra bu yıl aldığı beşinci zaferdi.

Bu yıl iki kez ikinci olan fakat galibiyet alamayan Evans, Estonya'da takım arkadaşının en yakın takipçisiydi fakat bir kez daha Fin sürücü kadar hatasız bir hafta sonu geçiremedi. Son etapta daha da geride kalan Evans, ralliyi 1 dakika geride ikinci sırada tamamladı ve son dört yarışta üçüncü ikinciliğini aldı.

Britanyalı sürücü, Güç Etabı'nı ds ikinci sırada tamamlamasının ardından şampiyonada 79 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Austral / Hyundai Motorsport

Pek çok kişiye göre Estonya Rallisi'nin favorisi olarak görülen yerel kahraman Ott Tanak, galibiyet mücadelesinde yer alamasa da, podyum mücadelesinde kalmayı sürdürdü ve ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak bu yılki üçüncü podyumunu yakaladı.

Dördüncü sırada ise hafta sonunun şanssız ismi Thierry Neuville yer aldı. Hyundai için yarışan Belçikalı sürücü, takım arkadaşı Tanak'ın iki dakika gerisinde kalsa da, en azından ilk dörde girmeyi başardı. Bu sonuçla puanını 92 yaptı ve şampiyonadaki ikinciliğini korudu. Ancak Rovanpera ile arasında artık 83 puan var.

Safari Rallisi'ni üçüncü sırada tamamlayan Takamoto Katsuta beşinciliği elde etti ve bu sonuçla son altı rallinin tamamını ilk altıda bitirmiş oldu.

Bu hafta sonu üçüncü Toyota'yı süren Esapekka Lappi, podyum mücadelesi verdiği Estonya Rallisi'nde, lastik patlatmasının ardından geriye düştü ve sonrasında daha da zaman kaybetmesinin ardından ralliyi altıncı sırada tamamladı.

M-Sport için şanssız geçen rallide, sadece Adrien Fourmaux ilk ona girebildi. Fransız sürücü, ralliyi yedinci sırada tamamlarken, takımın lider ismi Craig Breen daha ilk günün ardından ralliye veda etti.

Adrien Fourmaux, pazar sabahı yaptığı kazanın ardından ralliyi erken kapatırken, Gus Greensmith de vites kutusu problemiyle ralliye veda etti.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: M-Sport

Oliver Solberg, bu hafta sonu üçüncü Hyundai'yi süren isimdi ancak yaşadığı şanssızlıklar ve yaptığı hataların ardından 16 dakika geride kaldı ve hafta sonunu puansız kapattı.

WRC2'de Teemu Suninen ile kıyasıya bir rekabete giren Andrea Mikkelsen zafere ulaşan isim oldu. Norveçli sürücü, Güç Etabı'nı üçüncü sırada tamamlamasının ardından fazladan üç puanın da sahibi oldu.

WRC'de sezon, 4 Ağustos'ta yapılacak Finlandiya Rallisi ile devam edecek.

Etap galipleri (Pazar):

19. etap: K. Rovanpera

20. etap: O. Tänak

21. etap: K. Rovanpera

22. etap: E. Lappi

23. etap: E. Lappi

24. etap: K. Rovanpera

Power Stage:

1. K. Rovanpera (5 puan)

2. E. Evans (4 puan)

3. A. Mikkelsen (3 puan)

4. E. Lappi (2 puan)

5. T. Katsuta (1 puan)

Estonya Rallisi sonucu:

Andreas Mikkelsen, Eriksen Torstein, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images