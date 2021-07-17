Estonya Rallisi: Rovanpera, ilk sıradaki avantajını arttırdı; Tanak geri döndü

Sabah bölümünde daha agresif sürüşler çıkaran Rovanpera, öğle bölümündeki çakıl etaplarında daha sakin bir yaklaşım sergiledi. 20 yaşındaki Fin pilot, buna rağmen en yakın rakibi Craig Breen'le arasındaki farkı 50.7 saniyeye çıkardı.

WRC'nin en genç ralli galibi olma yolunda ilerleyen Rovanpera, şunları söyledi: "Gerçekten iyi bir gündü, dün aramızdaki fark küçük hissettiriyordu ve bugün [cumartesi] bunu arttırdık. Aradaki farkı korumak çok zor ama yarın [pazar] daha kolay olacak."

Hyundai, Cumartesi öğlen bölümünde gerçekleştirilen 5 etaptan 4'ünü kazanarak günü domine ederken; Cuma günü lastik patlatarak ralliden çekilen Tanak, Cumartesi günü gösterdiği performanslarıyla etkiledi.

Tanak'ın takım arkadaşı Neuville, öğle bölümünde rallideki ilk etap zaferine ulaştı. Belçikalı pilot günü, son etapta kayaya çarparak büyük bir an yaşayan Breen'in 30.2sn arkasında tamamladı.

Craig Breen, Paul Nagle, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Son etap olan "Super Special"ı kazanan şampiyona lideri Sebastian Ogier, günü Rovanpera'nın 1:38.8 saniye arkasında 4. sırada tamamladı.

Toyota pilotu Elfyn Evans, öğlen bölümünde hızlandı ve Ogier'le arasındaki farkı kapadı. M-Sport pilotu Teemu Suninen, Ford Fiesta aracında mekanik bir problem yaşasa da günü 6. sırada tamamladı.

Cuma günü ralliden çekilen ve Cumartesi günü yeniden katılma kurallarına uyarak ralliye geri dönen Gus Greensmith, diferansiyel sorunu yaşasa da günü bitirebildi.

Cuma günü ralliden çekilmesinin ardından ralliye geri dönen Tanak, bugün üst üste 4 etap kazanmayı başardı.

Rovanpera, sabah bölümünde Peipsiaare etabını en yakın rakibinden 10 saniye daha hızlı bir şekilde kazanmıştı. 14. etapta bu rotadan ikinci kez geçildiğinde Tanak buna yanıt verdi ve etabı Rovanpera'dan 7.5sn daha hızlı tamamladı.

Rovanpera, ikinci olsa da Breen'le arasındaki farkı 3.8 saniye daha arttırmayı başardı.

Evans, etabın en hızlı 4. zamanını kaydetti. Evans, bu etapta Ogier'den 5.1 sn almayı başardı. Ogier, 3. sıradaki Neuville'e de zaman kaybetti.

Tanak'ın dominasyonu 15. etapta da devam etti. Estonyalı pilot bu etabı da kazanmayı başardı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Tanak ayrı bir ligdeydi. Estonyalı pilot etabı Rovanpera'nın 2.6 saniye önünde tamamladı.

Tanak etabın ardından, "Bazı şeylerden ödün verdik çünkü bu tümseklerin sizi ormana mı yoksa viraja mı götürdüğünü bilemiyorsunuz." dedi

Rovanpera, tekrardan ikinci olsa da yine Breen'den zaman aldı ve genel klasmandaki farkı 45.6 saniyeye çıkardı.

Öğle bölümünde daha az risk alan Rovanpera, "Fazlasıyla yavaşlamaya başladım ama zaman hâlâ iyiydi. Çok büyük tümsekler var, daha da yavaşlamam gerek." dedi.

Neuville, Ogier'le arasını açtı ve 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Evans ise Ogier'e yaklaşmaya devam etti.

Bir saman balyasına çarpan Tanak'ı bu da durduramadı. Turunda havada toz asılı kalmasına rağmen Estonyalı pilot, zorlamaya devam etti.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Tanak 16. etabı Neuville'in 6.1 saniye önünde kazandı. Ralli lideri Rovanpera ise Breen'le arasındaki farkı koruyabilmek için pek risk almadı.

Ogier, Evans'ın ona yaklaşmasının ardından tempoyu arttırdı ve Evans'dan 20.2 saniye alarak, şampiyonadaki rakibiyle arasındaki farkı açmayı başardı.

Neuville, 17. etabı Tanak'ın 0.6sn önünde kazanarak Tanak'ın galibiyet serisini bozdu.

Ogier ise günün son etabını kazanmayı başardı. Fransız pilot, büyük bir taraftar grubu önünde gerçekleştirilen Tartu Super Special etabını Neuville'in 0.7sn önünde kazanmayı başardı.

Breen, son etapta kayaya çarpmasının ardından zaman kaybetti ve etabı 12. sırada tamamladı.

WRC2'de Andreas Mikkelsen, Mads Ostberg'in 25.9 saniye önünde lider.

Estonya Rallisi, bugün gerçekleştirilecek 6 etapla devam edecek.

Öğle bölümü etap galipleri:

14. etap: O. Tänak

15. etap: O. Tänak

16. etap: O. Tänak

17. etap: T. Neuville

18. etap: S. Ogier

Estonya Rallisi - 18. etabın ardından genel klasman: