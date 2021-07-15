Estonya Rallisi: Rovanpera, ilk etabı kazanmayı başardı

Günün daha erken saatlerinde gerçekleştirilen shakedown'u da ilk sırada tamamlayan Rovanpera; hafta sonunun büyük bir taraftar grubu önünde gerçekleştirilen, dar, teknik, 1.64 km uzunluğundaki ilk etabını 1:42.8 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı.

Fin pilot, pozitif bir günün ardından "Bu, sürmeyi ve zorlamayı sevdiğim pistlerden, yani umarım ki mücadele edebiliriz." dedi.

Rovanpera'ya en çok yaklaşabilen pilot, Hyundai'den Craig Breen oldu. İrlandalı pilot, seansı Fin pilotun 0.1sn arkasında ikinci sırada tamamladı.

Hırvatistan Rallisi'nin ardından araca geri dönen Breen, "Yeniden dönmek büyük bir zevk, her şey çok iyi hissettiriyor. Bu gerçek bir ralli. Bu arabanın yapabildiği şeyler, aklınızı başınızdan alıyor." ifadelerini kullandı.

M-Sport Ford, hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı. Teemu Suninen, Breen'in 0.2sn arkasında 3. oldu.

WRC2 sınıfı oldukça rekabetçiydi. WRC2'de yer alan Mads Ostberg ve Jari Huttunen, M-Sport'la WRC'de yarışan Gus Greensmith'in 4. olmaya yeterli olacak derecesiyle aynı dereceyi yaptılar. Böylelikle 3 pilot tamamıyla aynı dereceleri yapmış oldular.

Gus Greensmith, Stuart Loudon, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images

Kendi evinde yarışan Ott Tanak, etabı 5. sırada tamamlayabildi. Tanak'ın takım arkadaşı Thierry Neuville, Tanak'la aynı dereceyi kaydetti. Hyundai bu hafta sonu yeni motor güncellemeleri getirdi.

İlk etabın ardından konuşan Neuville, "Hem kendimiz için hem de takım için galibiyete ihtiyacımız var. Savaşacağız, geçen senenin intikamını ve Kenya Rallisi'nin intikamını almamız gerek. Umuyorum ki biraz daha şanslı oluruz. ifadelerini kullandı. Şampiyona lideri Sebastian Ogier, ilk etabı 9. sırada tamamladı. Fransız pilot, etaplara yine ilk sıradan çıkacağından, onları zorlu bir hafta sonu beklediğini düşünüyor. "Bence zorlu bir hafta sonu bizi bekliyor. Burası çok kaygan ve yola ilk ben çıkacağım. Neler başarabileceğimi bilmiyorum ama her zamanki gibi her şeyimi vereceğim ve nelerin mümkün olduğunu göreceğim." Şampiyonluk mücadelesinde yer alan Elfyn Evans, etabın sürpriz ismiydi. Evans, Rovanpera'dan 3.2sn daha yavaş kaldı ve genel klasmanda 17. sırada yer alabildi.

İlk etap sonucu: